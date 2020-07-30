挑偏鄉地區剪電纜線　大甲警逮二嫌

大甲警分局表示，經由大數據分析此類犯嫌常挑選偏鄉地區、專挑深夜時段作案，且區域附近較無監視器，偵查隊與大甲、外埔及安定派出所共組專案小組深入追查，經調閱監視器、現場勘查及比對車行軌跡，發現卓姓竊嫌涉案重大。
警方說明，今天在西屯區長安路一帶資源回收場，卓嫌騎著摩托車載重達65公斤的裸銅變現，當場遭警方查獲，並前往薛嫌家將人帶到現場，兩人坦承1個月來犯下8案件，依回收廠價格約可變賣萬餘元，警方訊後依竊盜罪嫌將兩人送辦，並持續向上溯源追查有無其他共犯及銷贓管道。
您是否已經年滿18歲？
大甲警分局表示，經由大數據分析此類犯嫌常挑選偏鄉地區、專挑深夜時段作案，且區域附近較無監視器，偵查隊與大甲、外埔及安定派出所共組專案小組深入追查，經調閱監視器、現場勘查及比對車行軌跡，發現卓姓竊嫌涉案重大。
警方說明，今天在西屯區長安路一帶資源回收場，卓嫌騎著摩托車載重達65公斤的裸銅變現，當場遭警方查獲，並前往薛嫌家將人帶到現場，兩人坦承1個月來犯下8案件，依回收廠價格約可變賣萬餘元，警方訊後依竊盜罪嫌將兩人送辦，並持續向上溯源追查有無其他共犯及銷贓管道。
延伸閱讀
想看更多
日本最夯6個【IG限動gif關鍵字】公開！ 讓你的IG可愛度爆表
租金續攀升，利率再探低，購屋成本降，有房好機會!
12星座和「什麼人」最合不來？跟他做朋友，只會越看越不順眼
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
台日互動大不同！居酒屋中存在的日本職場潛規則
《國民法官法》究竟吵什麼？爭議懶人包在這裡
夏日不只要消暑解渴還要補元氣！傳統、創意養生飲大PK！
盤點當季流行的6種髮型×4款髮飾，快速打造甜美可愛的日系編髮！
明星都愛偷偷來！潘瑋柏、楊祐寧等8位謹慎藏愛秘戀多年終於修成正果的男藝人
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出