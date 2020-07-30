挑偏鄉地區剪電纜線　大甲警逮二嫌

損失估計約新臺幣20萬

台中市大甲警分局近來連續接獲民眾報案稱，在大甲區、外埔區、后里區一帶電纜線遭竊，。大甲警分局經多日清查分析後鎖定卓嫌、薛嫌，今(30)日上午在西屯區長安路一帶資源回收場，當場查獲台電失竊電纜線一批（重65公斤），所犯案件計8件。

大甲警分局表示，經由大數據分析此類犯嫌常挑選偏鄉地區、專挑深夜時段作案，且區域附近較無監視器，偵查隊與大甲、外埔及安定派出所共組專案小組深入追查，經調閱監視器、現場勘查及比對車行軌跡，發現卓姓竊嫌涉案重大。



