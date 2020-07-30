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挑偏鄉地區剪電纜線　大甲警逮二嫌

記者柳榮俊/台中報導-2020-07-30 18:20:00
▲大甲警分局在資源回收場，當場查獲台電失竊電纜線一批。(圖／柳榮俊翻攝)
台中市大甲警分局近來連續接獲民眾報案稱，在大甲區、外埔區、后里區一帶電纜線遭竊，損失估計約新臺幣20萬。大甲警分局經多日清查分析後鎖定卓嫌、薛嫌，今(30)日上午在西屯區長安路一帶資源回收場，當場查獲台電失竊電纜線一批（重65公斤），所犯案件計8件。

大甲警分局表示，經由大數據分析此類犯嫌常挑選偏鄉地區、專挑深夜時段作案，且區域附近較無監視器，偵查隊與大甲、外埔及安定派出所共組專案小組深入追查，經調閱監視器、現場勘查及比對車行軌跡，發現卓姓竊嫌涉案重大。

警方說明，今天在西屯區長安路一帶資源回收場，卓嫌騎著摩托車載重達65公斤的裸銅變現，當場遭警方查獲，並前往薛嫌家將人帶到現場，兩人坦承1個月來犯下8案件，依回收廠價格約可變賣萬餘元，警方訊後依竊盜罪嫌將兩人送辦，並持續向上溯源追查有無其他共犯及銷贓管道。

▲大甲警分局在資源回收場，當場查獲台電失竊電纜線一批(圖／柳榮俊翻攝2020.7.30)
▲大甲警分局在資源回收場，當場查獲台電失竊電纜線一批(圖／柳榮俊翻攝)
 

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