三倍券怎麼花？盧秀燕：一舉三得最有意義花費

▲市長盧秀燕以行動支持身障朋友，到「新窩工坊」使用振興三倍券購買學員手工製作的木製彈珠台，再轉贈親子館。(圖／柳榮俊攝2020.7.30)

台中市長盧秀燕日前因髖關節手術請假，提早銷假上班，今(30)日就以行動支持身障朋友，到「新窩工坊」使用振興三倍券購買學員手工製作的木製彈珠台，再轉贈給台中市9間親子館，做為孩童的遊戲玩具，讓愛與善意持續流動。

盧秀燕期望藉此一方面做好事，二方面振興台中經濟，三方面搭配登錄台中購物節抽獎活動，一舉三得，成為振興三倍券最聰明使用者。

由於盧秀燕剛做完手術，出院後不適合行走和久站，暫時得坐輪椅，因此更能體會身障朋友的不便，希望為身障朋友做更多事，「新窩工坊」是一間環保木工坊，由台中市智障者家長協會成立，資源回收科技大廠不要的實木棧板，重製做成家具等物品，也有親子手作DIY課程。

盧秀燕在參觀門市與工坊後，童心未泯地玩起古早味彈珠台童玩，更當場使用全數三倍券買了9座木製彈珠台，送給台中市9間親子館；而「新窩工坊」也加入台中購物節「Good專區」優惠店家，發票消費金額可享三倍計，盧換到三倍的抽獎組數，等於多了三倍的中獎機會，她也當場將消費金額登錄台中購物節APP，以行動力挺台中經濟。

盧秀燕表示，前一陣子她在住院期間，一直思考如何成為三倍券最聰明使用者？後來靈光一閃決定使用三倍券採購弱勢團體出產的商品，分送給全市9間親子館，為親子館增添遊戲設備。「一舉三得，做最有意義的花費！」她指出，第一，可以做好事幫助弱勢團體；第二，因為這些產品都在台中製造生產，可以振興台中經濟；第三，消費金額登錄台中購物節APP有機會中大獎。

此外，盧秀燕也宣布，如果中獎的話，無論是電動機車、汽車、百萬現金或千萬豪宅，她會全部捐出來！

社會局長彭懷真指出，包含「新窩工坊」在內，台中市共有26家身障團體加入優先採購，社會局從6月開始透過臉書「社會有愛，溫暖臺中」直播，介紹這些團體和他們製作的產品，包括月餅禮盒和手工皂禮盒等，鼓勵民眾以實際行動支持身心障礙朋友。