影／疣胸琉璃蟻入侵八卦山麓　林世賢現勘宣導防治

▲林世賢今（30）日偕同彰化師範大學生物系研究助理許伯誠，前往香山里一處咖啡果園現勘，宣導疣胸琉璃蟻防治。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.30）

▲疣胸琉璃蟻入侵彰化市八卦山麓一帶，包括延和、桃源、福山、安溪、大竹、香山、牛埔、台鳳、快官、石牌、福田等里。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.30）

氣候變遷造成疣胸琉璃蟻大量繁殖，不僅入侵農地，造成農民困擾，更侵入民宅，影響到民眾居家生活，為防治彰化市長林世賢今（30）日偕同彰化師範大學生物系研究助理許伯誠，前往香山里一處咖啡果園現勘。林世賢說，目前已爭取到行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助120瓶餌劑和300個餌站，發放給里長及果樹產銷班、咖啡產銷班班長。彰化市疣胸琉璃蟻主要分布在八卦山麓一帶，包括延和、桃源、福山、安溪、大竹、香山、牛埔、台鳳、快官、石牌、福田等里，許伯誠指出，若疣胸琉璃蟻大量發生干擾農事操作，農友可用10克硼砂混合100克砂糖400cc溫水自製液體餌劑誘殺，或使用皂素防治植株上蟻群。林世賢表示，由於疣胸琉璃蟻不會直接危害農作物，未核准使用農藥，希望透過環境教育方式改善蟻害問題，農地也有必要加強田間管理，減少共生害蟲如蚜蟲或介殼蟲來改善；行政院農業委員動植物防疫檢疫局雖已補助公所餌劑及餌站，但數量仍然不夠，林世賢說，市公所仍會向上級持續爭取並自行添購發放農民使用。為防治疣胸琉璃蟻，市公所8月4日也將在介壽生活藝文館舉辦疣胸琉璃蟻防治講習，邀請彰化師範大學生物系教授林宗岐，到場宣導如何改善蟻害的正確防治觀念，林世賢提醒農民，其實，只要加強田間管理，注重環境清理，琉璃蟻患不足懼。