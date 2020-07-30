B型肝炎未定期追蹤　腫瘤大如小玉西瓜

臺灣平均每年超過一萬人被診斷為肝癌，目前肝癌在十大癌症中死亡率排行第二，成因主要為慢性肝炎造成長期的肝臟細胞受損，肝癌的產生也以B型及C型肝炎為主，其他像是酗酒、藥物、或是近年因飲食西化造成的脂肪肝等，也是可能原因之一。嘉義一位64歲的蔡姓民眾，先前被診斷有慢性B型肝炎，但未定期追蹤，最近因右上腹悶痛數月而至醫院就診，超音波檢查發現右側肝臟，竟有一顆17公分如「小玉西瓜」般大的腫瘤，經會診外科手術切除後，確診為肝癌第三期，目前持續治療追蹤中；臺中榮總嘉義暨灣橋分院肝膽腸胃科黃仲岐醫師呼籲民眾，如有慢性肝炎、肝硬化或家族肝癌的病史為罹患肝癌高危險群，建議民眾要定期門診追蹤保健康。黃仲岐表示，一般臨床上常使用的肝臟功能指標為血清中的轉胺酶ALT（亦稱GPT），ALT僅能了解當下肝臟細胞是否正在遭受損傷，與肝臟是否產生腫瘤，並無直接關連；此外，由於肝臟內部沒有痛覺神經分布，不管是輕微的肝炎，初期的肝硬化或肝癌，除非病灶位置在肝表面，幾乎都沒有特殊症狀，易使患者輕忽，等到肝臟機能降低，出現黃疸、腹水、腹部疼痛等症狀時，通常已是肝癌末期，所以有慢性B型或C型肝炎的病患，至少每3-6個月需要接受追蹤檢查，除了抽血檢查肝臟功能指標，看有無發炎之外，還要合併胎兒蛋白(AFP)，以及超音波的檢查，才能早期發現早期治療。目前針對B型肝炎治療，有藥物可以控制病毒；而C型肝炎亦有口服新藥，高達98%的機會可以根除C肝病毒，原本C型肝炎治療是病患需自費治療，現衛生福利部推動國家C肝防治計畫，希望能在2025年根除臺灣C型肝炎，故全面健保給付C型肝炎口服抗病毒藥物。而經確診肝癌的患者，治療方式經醫師評估情況，可採手術切除；若患者腫瘤較大、肝功能較差等，經評估不適合開刀的病人，亦可採肝動脈化療栓塞治療方式。黃仲岐提醒，已被診斷有慢性肝炎或肝硬化的病患，務必依醫囑至肝膽腸胃科門診追蹤治療，並避免喝酒及攝取易產生黃麴毒素的食物，確實養成良好的生活作息，才能降低肝硬化或肝癌發生的機會；如果不清楚自己是否有慢性肝炎，民眾也可以參加各地方民間或政府舉辦的社區肝炎篩檢活動，或至醫院肝膽腸胃科門診諮詢。