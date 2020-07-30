萬眾期待「登谷關七雄」起跑　等您來挑戰

萬眾期待的「2020谷關七雄健行新森活」今(30)日台中市觀旅局宣布正式起跑！觀旅局表示，即日起至109年12月31日前完登谷關七雄者，將可獲得市府頒發限量的完登證書、制霸徽章與精美完登禮品，喜歡登山健行旅遊的市民與民眾，心動不如馬上行動，台中谷關七雄等您來挑戰。





觀旅局局長林筱淇說，今年度活動不但增加登山安全講習場次、加碼完登獎項之外，更配合交通部觀光局「脊梁山脈旅遊年」，結合知名連鎖運動商品店家、在地餐飲與旅宿業者共同提供旅行優惠，即日起至109年12月31日前完登谷關七雄者，將可獲得市府頒發限量的完登證書、制霸徽章與精美完登禮品，喜歡登山健行旅遊的市民與民眾，心動不如馬上行動。





林筱淇指出，近年來山岳旅遊十分盛行，觀旅局首創以谷關七雄山脈旅遊為活動主軸，從2018年「谷關慢步‧玩登七雄」參與的208人，2019年「谷關七雄登山趣‧山岳旅遊來臺中」1,200人參與，人數成長5倍，成功營造親近山林的品牌活動，成為登山界山友、國內外行旅討論度非常高的登山健行活動。





觀旅局表示，「2020谷關七雄健行新森活」活動分為完登三雄及完登七雄兩組類別，即日起至109年12月31日前完成攀登，並提送相關證明文件，完登三雄者將可獲得「谷關三雄‧紀念臂章」以其勉勵攀登參加者；完登七雄者可獲得「谷關七雄‧制霸紀念徽章」以及中市府頒發「完登證書」象徵完登七雄的榮耀。





谷關地區風景秀麗，除了名聞遐邇的谷關溫泉外，附近還有分布於大甲溪南兩側的七座中級山，包含八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山，被統稱為「谷關七雄」，今年更配合交通部觀光局「2020脊梁山脈旅遊年」推出以「2020谷關七雄‧健行森活」為主題，擴大活動規模，使谷關七雄山岳旅遊再創和平地區來山岳觀光新高峰。





觀旅局提醒，「谷關七雄」攀登難易不一，最短行程來回約6小時，最長來回需8至9小時，山友們攀登前務必衡量身體及天候狀況，切勿勉強攀登，活動期間市府觀旅局及運動局更舉辦6場山岳旅遊宣傳講座，將邀請登山經驗豐富的講師前來現場分享登山裝備、安全及救助等相關課題歡迎各界山友及有興趣挑戰谷關七雄的同好一同前往聆聽。





另外，市府更邀請在地業者共同響應，並延續去年度活動的效益，憑去年及今年谷關七雄「制霸徽章」，可獲得各項食宿遊購的好康優惠，讓更多遊客與山友前往谷關地區進行山岳旅遊，體驗谷關、新社沿途山林、生態、文化的深度精緻旅遊，結合運動產業、協會及在地商圈共同推廣。



