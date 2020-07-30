拒繳4千多萬欠繳稅金　連鎖飲料負責人遭管收

知名連鎖飲料店「英國藍」飲料公司，欠繳滯欠營利事業所得稅，以及罰鍰、食品衛生管理法罰鍰等33筆，計新台幣4437萬元拒繳，陳姓女負責人被行政執行署台南分署聲請管收獲准，解送台南看守所附設管收所。

該飲料公司欠繳滯欠2010年度營業稅及罰鍰、2011至2016年營利事業所得稅及罰鍰、食品衛生管理法罰鍰等33筆，逾期不履行，遭南區國稅局新化稽徵所、台南市衛生局移送行政執行署台南分署強制執行，欠繳金額新台幣總計4437萬餘元拒繳。

行政執行官林家禾調查發現，該公司設址於永康區，陳姓女負責人未將該公司2010年至2015年之營業收入存入公司帳戶，而是匯入其個人銀行帳戶內，總額達2億4千餘萬元。

進一步追查資金流向時發現，帳戶內之款項，部分遭陳姓負責人自己所用，或轉給親友、義務人公司之經理等，合計金額高達5千餘萬元，陳姓負責人接受訊問，僅泛稱「我不記得了」、「忘記了，大約是業務上開銷」，未能提出相關證明以實其說。

7月29日，陳姓女負責人前往台南分署說明，經行政執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，當場留置陳姓負責人，並移送台南地方法院聲請管收，法官於當晚9時20分裁定准予管收，解送台南看守所附設管收所。