遭查毒咖啡包辯稱痛風藥還「喊冤」　竹崎分局破販毒集團

嘉義縣警察局竹崎分局與嘉義憲兵隊，今(30)日宣佈偵破雲林縣毒咖啡販售集團，查獲近千包毒咖啡、逮捕6名毒犯﹔咖啡包的外觀沒有專屬圖案與印記，犯嫌遭查時竟向承辦員警誆稱是自己的「痛風藥」，還大聲「喊冤」，直到警方以快篩試劑測試確含有俗稱搖頭丸的第二級毒品成分後，2名犯嫌才坦承。
竹崎警分局表示，27日與嘉義憲兵隊持雲林地方法院核發搜索票，及檢察官簽發的拘票，前往雲林縣土庫、虎尾等地執行搜索，共計查獲綽號「吉仔」、「大摳ㄟ」之張姓、陳姓等2名藥頭，張姓等4名毒犯到案，當場查扣800餘包毒品咖啡包、K盤、計算機、手機及現金等證物。全案目前正循線擴大追查毒品來源及販毒對象中。
警方指出，5月間接獲線報，指綽號「吉仔」、「大摳ㄟ」等2名毒販長期在雲林縣土庫、虎尾等地販售愷他命及毒品咖啡包，經組成專案小組，歷經多日埋伏、跟監，鎖定吉仔等人的藏匿處所，持搜索票進入屋內查緝，當場在房間、車內查扣毒品咖啡包、K盤等違禁物品。
警方搜查時，因咖啡包的外觀沒有專屬圖案與印記，綽號「大摳ㄟ」的陳姓犯嫌，竟向承辦員警誆稱是自己的「痛風藥」，還大聲「喊冤」，直到警方以快篩試劑測試確含有第二級毒品MDMA(俗稱搖頭丸)成分後，2名犯嫌才坦承是毒品咖啡包。全案已依違反毒品危害防制條例案移送雲林地檢署偵辦。警方將持續追緝上游毒販及下游藥腳。
竹崎分局長葉文啟表示，近年來社會生活型態改變，毒品種類推陳出新，新興或混合式毒品威脅日益嚴重，已衍生犯罪問題，警政署目前正積極規劃及執行安居緝毒專案，將持續掃蕩毒品犯罪。
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