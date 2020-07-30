影／109年度火龍果評鑑競賽　紅白爭霸賽

全台火龍果種植面積約2800公頃，二林鎮佔400公頃，今（30）日二林鎮農會舉辦彰化縣優質火龍果評鑑，19鄉鎮、100組參賽，農民各個拿出壓箱寶，每組火龍果看起來都又大又飽滿，評鑑結果紅肉組：第一名：謝富坤(田中)，白肉組：第一名：陳柄叡(員林)。

▲優質火龍果評鑑，請到台中區農改場前副場長高德錚等專家擔任評審，從外觀、重量、風味與口感、儀器檢測糖度。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.30）

彰化縣種火龍果面積約600公頃，2/3在二林鎮，鎮農會第三年承辦全縣優質火龍果評鑑，請到台中區農改場前副場長高德錚、縣政府農業處農務暨植物保護科科長黃松欽等多名學者專家擔任評審，從外觀、重量、風味與口感、儀器檢測糖度。

▲109年度火龍果評鑑競賽紅肉組：第一名：謝富坤。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.30）

有不少粗心消費者不辨紅、白，經常「買錯」火龍果，他們請教現場農民如果透過外觀分辨

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果農現場教導消費者如何分辨紅白，他們各有方法，完全難不倒他們，但若要他們去分辨其它農友的產品，有時還會「考倒師傅」，現場趣味橫生。

農會總幹事邱士平說，今年夏季台灣各類水果盛產，發生排擠效應，火龍果去年此時批發價每公斤50元，今年約30元，二林鎮農會根據往年經驗，評鑑成績前三名及優勝的火龍果，農民直銷特別暢旺，價格較好，因此參賽農民無不挑選賣相佳、風味好的果實送到會場。

▲二林鎮農會根據往年經驗，評鑑成績前三名及優勝的火龍果，農民直銷特別暢旺，價格較好。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.30）

邱士平表示，火龍果栽培技術逐年進步，11月到翌年3月可藉由燈照促進結果，夏季日照正常結果，全年可採收，而且農民早年搭棚架種植藤蔓類作物，轉為火龍果的棚架，既節省成本，又讓火龍果平行生長日曬平均，有助提高產量和品質。

邱士平強調，今年因疫情加深民眾對食安的重視，因此今年報名資格至少須具備三章一Q，才有報名資格，絕對讓民眾吃得健康、安心。評鑑競賽由專家評比各農友的外觀、口感、甜度、重量，場外農友則來一場「紅白爭霸賽」，也就是透過外觀分辨果肉是紅還是白。

▲109年度火龍果評鑑競賽，白肉組：第一名：陳柄叡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.30）

高德錚說，許多消費者從外觀上分不清楚白肉和紅肉的紅龍果，白肉紅龍果的麟甲較短，顏色偏綠，綠色較少代表成熟度高，紅肉紅龍果的麟甲較細長，成熟時末端轉為紅黑；紅肉的火龍果麟甲（果粒的凸出瓣）較細長，國人相信紅色食物補血，紅肉火龍果通常售價較好。