影／彰化師大與彰化秀傳攜手合作　打造運動健康幸福城市

國立彰化師範大學與彰化秀傳紀念醫院今 (30) 日於秀傳南平大樓簽訂「運動專業指導員培訓及服務計畫合作備忘錄」，對於高齡者與一般民眾之健康促進活動與服務、個人運動健康促進多元連續服務、學術研究計畫之合作、領域學術研究發展、深耕地方社區服務具有共同合作意向。

彰化師大副校長陳明飛表示，為建立雙方實質合作機制，並落實大學社會責任，與秀傳醫院共同推動可行的產學合作計畫，規劃以「深耕地方，服務社區」為理念、「提供運動專業指導服務」為策略，並以「創造產官學合作服務事業」為願景，期待透過預防醫學的角度(規律運動)，促進中高齡者健康自主管理。

彰化秀傳副院長李宗勳說，秀傳醫院秉持關懷長者疼愛幼者、照顧民眾健康、安樂社會的設院理念，派出優良的醫療團隊，與彰化師大共同規劃逐年設置鄉鎮運動與健康服務據點，建立彰化縣中高齡者體能與健康資料庫，及進行運動健康大數據分析，期待相關數據能作為彰化縣內相關單位制訂健康國民政策與縣民服務之依據。

▲國立彰化師範大學以運動專業指導或開立運動處方之方式，促進中高齡者建立規律運動習慣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.30）

李宗勳進一步表示，臺灣預估至2026年進入超高齡社會，為配合社會發展現況及健康促進、預防醫學之概念，協助彰化縣高齡者實現活耀老化、健康老化與成功老化之理想狀態，故結合彰化師大執行教育部體育署大專校院運動專業指導員服務計畫，將該校培育之學生運動指導員安排於院內或社區場域，以運動專業指導或開立運動處方之方式，促進中高齡者建立規律運動習慣，營造高齡友善環境，達到促進健康及延緩失能之目標。