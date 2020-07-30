影／彰邑城隍廟城隍爺再度出巡　瘟疫遠離

▲彰邑城隍廟舉行城隍爺登轎大典，王惠美、林世賢等人請城隍爺上轎，城隍爺此次出巡會有4位城門土地公、4營部將都會跟隨。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.30）

相隔24年！彰化市彰邑城隍廟城隍爺再度出巡，今（30）日舉行登轎大典，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢等人恭請城隍爺上轎，為彰化迎城隍活動揭開序幕，王惠美說，城隍爺睽違24年再出巡，今年因新冠肺炎疫情，城隍出巡希望能讓彰化平安順利，瘟疫遠離。

▲彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢等人向城隍爺祈福。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.30）

王惠美說，彰邑城隍爺出巡，這次彰化市特別設立4個城門，其它宮廟也共襄盛舉，明天有第一個暗訪活動，後天8月1日正式到4個城門走訪出巡，象徵保佑城隍境內東西南北大家都能平安順利，還有驅趕瘟疫的意義。

根據彰邑城隍廟臉書專頁資料，彰邑城隍廟原是守護彰化縣城的官祀城隍廟，建廟於清雍正11年，更早則是奉祀城隍令牌，管轄區域北到大甲溪，南到虎尾溪，包括中彰投及雲林一部分，現今的廟宇則在民國64年重建而成，主祀的城隍官階原為「顯祐伯」，民國90年經擲筊請示後，晉升為「仁愛侯」。

▲彰邑城隍爺出巡，這次彰化市特別設立4個城門，後天8月1日正式到4個城門走訪出巡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.30）

彰化城隍原為縣城隍，主祀城隍原為「顯祐伯」，建廟於清雍正11年，更早則是奉祀城隍令牌，管轄區域北到大甲溪，南到虎尾溪，包括中彰投及雲林一部分，彰化城隍廟管委會以人口及管轄區域達「百里侯」，因此在民國90年擲筊請示後，晉升為「仁愛侯」。

彰邑城隍廟總幹事楊鉅名說，先前城隍爺出巡為60年一次，但因信眾覺得時間相隔太久，經擲筊請示後，每逢鼠年就會由當時縣長擲筊請示是否要出巡，上次出巡是在24年前，今年縣長再擲出聖杯且出現立筊神蹟，因此展開出巡活動。

▲主祀的城隍官階原為「顯祐伯」，民國90年經擲筊請示後，晉升為「仁愛侯」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.30）

楊鉅名表示，明日晚上行暗訪典禮將開放民眾參與，沿線並發送平安符、平安餅等，城隍爺此次出巡會有4位城門土地公、4營部將都會跟隨，加上茗山岩、白龍庵、彰山宮、彩鳳庵4間廟宇的隨行搭配，有時候會走小巷子，因此並沒有統一的路線。

楊鉅名說，「暗訪」主要在降妖伏魔，由城隍爺派遣麾下部將七爺、八爺先行，是為驅離、掃除鬼魅，為避免被遭驅離的鬼魅「沖煞」到，在大陸早年才會要求各家戶關門閉戶，生人迴避。但時代不同了，一切從簡，現已不拜廟、不放鞭炮，只是打更鑼，靜靜地暗訪。