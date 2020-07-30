影／媽祖盃馬拉松有跑有保庇　即日起開放報名萬人額滿

▲參加馬拉松選手摸彩首獎純金媽祖。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.30）

▲媽祖盃全國馬拉松報名將持續開放至10月01日為止，名額共一萬人額滿為止。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.30）

▲北港媽祖盃全國馬拉松沿途眾多景點，拜媽祖、保平安、跑健康，感受北港小鎮在地人文特色與美食。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.30）

▲選手拜媽祖、保平安、跑健康，感受與媽祖庇佑榮耀。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.30）

北港媽祖盃全國馬拉松將於11月15日鳴槍起跑，今年賽事即日起開放報名，配合政府防疫及振興政策，開放使用三倍振興券及動滋券報名消費，目前已有超過4000位選手報名參賽，朝天宮董事長蔡咏鍀指出，報名將持續開放至10月01日為止，為維持賽道品質，名額共一萬人額滿為止。承辦單位指出，賽事專屬紀念衫特色為守護媽祖的千里眼與順風耳，引領選手跑向平安之意；生肖獎牌更是歷年賽事最「靚」，以「超錢佈鼠」做為整場賽事精神元素。蔡咏鍀表示，北港媽祖盃馬拉松已經來到第九年，今年新冠肺炎疫情影響許多活動，但台灣政府防疫有佳，疫情趨緩，朝天宮以媽祖慈悲為懷，守護信眾的信念，賽事除了最長紅地毯靚亮特色、摸彩首獎純金媽祖、特色生肖獎牌外，更添加了許多活動大賞元素：紅包好禮抽，人人有獎拿、擲筊祈福袋，年年保平安、趨吉避凶撒喜糖，三太子為跑者增添福氣等活動，讓參賽者們有跑有保庇，為賽事更添樂趣。參與選手當日，除有北港日興堂大餅、素媽媽素肉條、愛之味Okina益身菌機能水、玉山碾米廠平安米及朝天宮媽祖福袋等豐富伴手禮外，補給站更有元進莊蔥油雞與冰烤地瓜、老田庄楊桃汁、阿甘薯叔金磚餅…等北港周邊特色小吃補給，讓跑者吃的到在地食品，更吃的到地道雲林美食。北港鎮長蕭永義說，2020北港媽祖盃全國馬拉松，北港鎮公所歡迎全國民眾共襄盛舉，一起用雙腳探索到北港，拜媽祖、保平安、跑健康，感受北港小鎮在地人文特色與美食，感受與媽祖庇佑榮耀。