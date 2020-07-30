影／台17線貨櫃車疑因闖紅燈　釀一對夫妻身亡

▲死亡車禍疑因貨櫃車闖紅燈撞上一輛客貨兩用廂型車，貨櫃車卡在分隔島上，廂型車則在強力撞擊後變形。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.30）

彰化縣西海濱海公路大城鄉南下66公里路段，今（30）日發生死亡車禍，一對6旬夫婦清晨開客貨車載送菜苗到大城鄉，經過台17線時，遭陳男貨駛的貨櫃車攔腰撞上，客貨車內蘇姓夫婦均傷重不治，警方調閱路口監視器，確定陳姓駕駛闖紅燈，經偵訊後依業務過失致死罪移送彰化地檢署偵辦。

▲台17線66公里貨櫃車因闖紅燈撞上一輛客貨兩用廂型車，貨櫃車卡在分隔島上，廂型車則在強力撞擊後變形。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.30）

警方調查，客貨車駕駛是現年68歲的蘇男，今（30）日清晨與太太（67歲）從北斗鎮載著整車的菜苗到大城鄉交給客戶，沿村南路36巷往西行駛正要穿越台17線的路口時，突遇陳男駛的貨櫃車從左方疾駛而來，警方說，從路口監視器發現，貨櫃車駕駛闖紅燈，客貨車完全閃避不及。

警方初步研判，貨櫃車行經彰化縣大城鄉村南路台17線66公里處時，因闖紅燈撞上一輛客貨兩用廂型車，貨櫃車卡在分隔島上，廂型車則在強力撞擊後變形，車上蘇姓駕駛困車內，其妻倒臥在車旁，2人頭、胸均受重創，經消防隊搶救送醫不治。

大城消防分隊獲報趕往現場發現是貨櫃車與廂型車發生車禍，客貨車內68歲蘇姓男子受困車內，其妻子67歲周姓女子則是倒臥在車旁，副駕駛座車門有打開狀況，2人被救出時均已無生命跡象，經送往二基醫院急救無效，貨櫃車司機陳姓男子（27歲）無明顯外傷未送醫。

▲大城消防分隊獲報趕往現場發現是貨櫃車與廂型車發生車禍，車上蘇姓駕駛困車內，其妻倒臥在車旁，2人頭、胸均受重創，經消防隊搶救送醫不治。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.30）

蘇男女兒指出，爸媽都是游泳健將， 育有2女1男，她們姊妹分別擔任體育老師與游泳教練，爸媽1、20年前接下外公的苗圃經營；陳男肇事後，貨櫃曳引車繼續向前衝，撞上護欄，車頭變形，但陳男未受傷。

警方據報趕到，帶回酒測值為0.03，是否涉及酒駕將交由檢方判斷，陳男貨櫃車從雲林麥寮貨櫃場要到台中港卸貨，蘇男箱型車則是載著菜苗從北斗要到雲林莿桐販賣；彰化縣警察局交通隊長林世明表示，已要求肇事聯結車公司加強宣導交通安全，也請西港派出所加強交通執法和宣導。