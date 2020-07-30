影／芳苑1肉鵝場染禽流感　全場2070隻一律撲殺

▲芳苑鄉一處肉鵝場的鵝隻確診感染H5N5亞型高病原性禽流感，動物防疫所進行全數撲殺，全場及周邊環境同時加強環境清潔消毒。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.30）

國內氣溫屢創新高，造成家禽類因高溫而免疫力下降，芳苑鄉一處肉鵝場的鵝隻確診感染H5N5亞型高病原性禽流感，彰化縣動物防疫所今（30）日緊急將該鵝場共2070隻肉鵝撲殺清場，並完成消毒工作。

▲彰化縣動物防疫所緊急將該鵝場共2070隻肉鵝撲殺清場，並完成消毒工作。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.30）

芳苑鄉一肉鵝場7月26日通報，鵝隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制，採病鵝檢體送畜衛所檢驗，今天經家衛所確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員不敢大意，今天完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2070隻肉鵝。

彰化縣動物防疫所長董孟治指出，鵝隻遭病毒入侵感染原因很多，氣候因素也會，最近高溫炎熱的天氣，氣溫34、35度甚至36度以上，熱氣讓人受不了，就連動物也會因為熱緊迫出現免疫力下降而染病；上個月大城鄉1家土雞場雞隻，也因熱緊迫出現免疫力下降而感染禽流感，這個月芳苑肉鵝場也疑似因為天氣太熱而染病。

▲芳苑鄉一肉鵝場7月26日通報，鵝隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制，採病鵝檢體送畜衛所檢驗。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.30）

董孟治說，飼養家禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，不能使用非法疫苗，確實做好預防野鳥飛入養鵝場，平日實施門禁管制，場外各式車輛及人員若不得已必須進場時，應更換衣鞋，車輛澈底消毒後，才可進入。若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報動物防疫機關協助釐清原因和處置，避免疫情擴散。

▲彰化縣動物防疫所長董孟治說，場外各式車輛及人員若不得已必須進場時，應更換衣鞋，車輛澈底消毒後，才可進入。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.30）

縣長王惠美再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。