「台中米娜」昨晚到案　包裹風衣狂奔避媒體

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▲「台中米娜」於大賣場裸拍，裸露姣好身材(圖/翻攝台中米娜推特)

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署名「台中米娜」女子在Twitter上PO出4張在IKEA拍攝的裸露照片，並留言「想……」引來警方追查昨(30)日晚間「台中米娜」與掌鏡拍攝的男子到第四警分局大墩所製作筆錄。「台中米娜」表示就是想紅，才答應朋友的提議裸拍po網，警方表示兩人已觸犯妨害風化罪章，兩人警訊後離去時為躲避媒體，雙雙包裹著風衣狂奔離去。第四警分局大墩所漏夜調查裸拍女子身分，警方連繫該知名家具賣場確認拍攝地點，過濾監視器後，發現拍攝女子搭乘自小客車前來，立刻鎖定交通工具，以車追人兩人於昨晚到案說明，原來掌鏡拍攝者為一名廚師，平時愛好攝影，於推特主動約出女主角，前往各大賣場拍攝，女主角再以「台中米娜」之名PO上社群網站，從三月起吸引了二萬八千餘人追蹤；她標示自己身材「161/50/34D」，歡迎情侶、夫妻、單女一起交流認識，「露出照是興趣，作品分享，歡迎斗內（捐款）」。大墩所所長葉信良表示「妨害風化是一個很廣泛的法律概念，舉凡從媒介色情，提供場所給人為性交或猥褻行為，意圖營利而強迫男女與他人為性交或猥褻，在大庭廣眾下為猥褻行為，到散布猥褻物品等等，均屬於違反善良風俗的行為，所以都叫「妨害風化」」，依刑法第235條規定「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科九萬元以下罰金。」。