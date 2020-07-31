影／反學甲動保園區自救會赴市府陳抗　居民怒：官逼民反

台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，引發地方居民強烈反彈，31日自救會集結數百人赴市府陳抗，自救會會長謝金雀表示，居民不是反對興建動保園區，陳抗訴求重點是「選址」。





謝金雀指出，台南市政府要將動物保護教育園區設置於第六公墓上，這是先人安息的地方，之前曾撿過（撿骨），但應該未撿乾淨，今天居民反對，係基於尊重先人，不讓犬隻在先人安息地上面大小便，這是對先人相當地不敬。



▲陳抗民眾一度欲衝破警方警戒線。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.31） 謝金雀強調，第六公墓是嚴重地層下陷區，地勢低窪且易淹水，又鄰近囤積數十年垃圾的垃圾掩埋場，充滿沼氣、細菌、臭味瀰漫，極不適合興建動物保護園區。而且，依照市府的規劃，必須整地填土，居民深怕回填爐渣，為拓寬1.3公里產業道路，必須徵收土地，至少花費數億元，不僅浪費公帑，更不符經濟效益。





農業局局長謝耀清在陳抗現場說明，他說，他相當清楚居民擔憂、關心的是什麼，舉凡汙水、臭味、噪音等問題，市府一定會妥適處理，符合相關環保標準，不會讓汙水汙染魚塭，但話音未落，現場民眾已聽不下去，市議員陳昆和立馬喊衝進市府，陳抗民眾群情激憤，一度要衝破警方封鎖線。



▲副市長趙卿惠代表接下陳情書。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.31 陳昆和指出，不是反對收容流浪狗，也不是反對興建動保園區，是建議市府多選幾個地點去評估，並先暫停目前的動物保護教育園區設立案，陳昆和說，他曾向農業局局長建議，收容流浪狗最佳的場所，就是太陽能板下方的種電區，幾千公頃中撥出５公頃來收容流浪狗，不僅不浪費土地，也能為犬隻遮蔭蔽陽，陳昆和請相關局處進行研議。





副市長趙卿惠接下陳情書，她表示，學甲動物保護教育園區的設立，目前仍在評估階段，尚未定案；針對議員提出暫緩，市府會接受，而多場址的評估，是該案現階段正在做的事。趙卿惠強調，市府會接受民眾的陳情，暫緩學甲動物保護教育園區的設立。



