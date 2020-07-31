網路留言「砍李眉蓁」　李眉蓁競總：報警處理絕不姑息

▲有網友在媒體的臉書粉絲專頁的留言區公開留言「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎狀呢」。（圖／翻攝畫面）

有網友在新聞下方留言說「砍李眉蓁比砍情敵好多了」，針對網路上「砍李眉蓁」留言，國民黨高雄市長候選人李眉蓁競選總部今（31）日表達嚴厲譴責，並在下午三點，由競選總部發言人呂謦煒前往左營分局報案並交由律師處理，呼籲負面選舉應有所節制，應該給大家正面清新的選舉空間。李眉蓁競總表示，在「ETtoday 新聞雲」臉書粉絲專頁的留言區，竟有人公開主張「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎狀呢」，這種公開提倡暴力、對人生命安全造成威脅的留言，為言論自由所不容，李眉蓁競選總部在此公開譴責，並且將報警並交由律師處理，希望警方徹查到底，絕不姑息！李眉蓁表示：「看到網路說要砍我，還能拿優良市民獎，我們強力譴責說選舉怎麼會變成這個樣子，我希望選舉回歸正常的選戰，不要用這種恐嚇方式，我們也會報警處理」；而被問到8月1日政見會準備得如何？李眉蓁指出：「我們會全力準備，明（1）日讓市民看出我要為高雄做什麼，請大家拭目以待」。據了解，國民黨為了展現大團結，全力挺李眉蓁的氣勢，8月2日國民黨立法院黨團成員，除了目前行動仍不便的吳斯懷、肌腱斷裂的費鴻泰，以及買不到機票的陳雪生，其餘35名立委都會分散到高雄各行政區，用遍地開花的模式幫李眉蓁助選。