6位國小校長退休　侯友宜贈平安茶具給予祝福

▲本年度最年輕的初任校長為44歲的顏顯權校長，榮任金山國小。（圖／新北市教育局提供）

▲為完善中途教育，豐珠國中小改制為豐珠中學，期能給予孩子更完善的教育服務，此為市長頒發聘書予豐珠中學陳紅蓮校長（圖／新北市教育局提供）

新北市109學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校(園)長交接典禮，今(31)日於新北市政府舉行，共有131位學校校長及1位幼兒園園長出席，其中，退休校長6名、連任校園長47名、調任校園長69名、新任校長10名，市長侯友宜也親自獻上誠摯的祝福與鼓勵。侯友宜表示，本年度於林口文中一新設校並派任校長，期給孩子最好的教育環境；另為完善中途教育，豐珠國中小改制為豐珠中學，期能給予孩子更完善的教育服務；同時鼓勵新任校長們，經營學校沒有速成的捷徑，要用最謙卑的心向前輩校園長們求教請益，傳承教育熱忱，引領學校邁向巔峰。侯友宜於典禮上也親自致贈退休校長們「平安最好」茶具組，持壺品茗茶香，祝福退休校長平安樂活的感受快意人生，也請託校長們，退而不休，持續予新北教育建言，傳承多年的辦學經驗，引領新北教育創新邁向巔峰。本年度退休校長代表為服務屆滿38年的劉安訓校長，甫從麗林國小榮退，於傳承儀式交棒給新任校長代表蔡清寬校長；劉校長表示，在其22年的校長職涯中，曾有一位同仁因原生家庭問題進而身心嚴重受創，甚至引發親師衝突與自我否定、憂鬱自傷危機，當時他與行政團隊立即介入並陪伴該師，也因此挽回可能造成的生命悲劇。他很感謝「校長」這個角色，讓他發現一個又一個精彩的生命故事，發揮為人師的最大價值。教育局表示，109學年度新任、調任、連任及退休校園長共有132位：包括新任校園長10名（含高中1名，國中1名、國小8名）、調任校園長69名（含高中3名、國中19名、國小47名）、連任校園長47名（含高中5名、國中8名、國小33名、幼兒園1名）以及退休國小校長6名。