中市前議長張宏年全家四口鉛中毒　曝治療過程痛苦不堪

對此，市府衛生局表示，本案於上週已啟動專案調查了解，同時抽驗相關疑慮產品釐清，其中健保給付的科學中藥化驗結果都合格，另有部分的自費藥包及藥材正在化驗中，預計下周三化驗結果出爐。

衛生局指出，本次中藥包與人體血中鉛超標案，為求調查完整及周全，已於昨日下午再次前往該診所進行稽查，今日依違反醫療法函送地檢署協助偵辦。

衛生局呼籲，目前外傳水質或食材等問題，皆屬謠言，請勿以訛傳訛，也再一次強調我國中藥製劑廠皆符合GMP規範，從原料至成品檢驗皆有嚴格把關，民眾無須過度擔心，也提醒所有醫事機構應選擇來源清楚且合格的藥商採購藥品，並詳實登載病歷，保障民眾用藥安全。

台中市議員張彥彤莫名腸胃痛、想吐，半夜睡不著就醫，診斷出為鉛中毒，其父前台中市議長張宏年全家四口鉛中毒住院治療，引發關注，今(31)日張彥彤接受媒體受訪表示，治療一個月後診斷出部分多重器官發炎，目前還非常虛弱，已將全家用過的物品、保養品等交給衛生局，等結果出爐，一定提告求償。張彥彤表示，6月底開始更不舒服，吃不下也無法排便，肚子硬痛，7月8日掛急診，住院半個月做過各種檢查都找不到原因，醫院細菌培養並無異樣，才從血液裡發現有重金屬，診斷出全家鉛中毒，住院近一個月，瘦了9公斤，整個過程痛苦不堪。張彥彤說，正常人鉛指數10以下，他的鉛指數高達88，驚覺不對勁，立即安排全家住院驗血；父親前議長張宏年鉛中毒最嚴重，指數達3百多，姊姊鉛中毒指數55、媽媽近70，每人症狀不一，都還在住院治療，連醫師都說，從來沒看過這麼高的指數；等到全家治療完成，將進行神經學相關檢測，一定確診鉛中毒來源，也一定會提告。張彥彤表示，他先出院，選民服務不能停，也要找出全家鉛中毒的原因，已把全家食用物品、保養品、鍋碗瓢盆、中西藥，全數送衛生局化驗。張彥彤強調，商譽得來不易，結果出爐前不會批評任何廠商，等衛生局化驗結果公佈，一定提告求償，不讓廠商產品再害人。