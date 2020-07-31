自行車龍頭持續投資台中　盧秀燕：台中的驕傲

全球最大的自行車製造龍頭「巨大集團」發跡台中，並持續投資台中，推出全台首座「自行車文化探索館」，有自行車的歷史沿革，還有劇場及VR公路競賽體驗，市長盧秀燕今(31)日前往參訪，從自行車文化、產製、省力原理等面向了解產業發展，她感謝巨大持續投資在地，市府將全力創造更好投資環境，與企業攜手合作帶動城市經濟。

盧市長今日在巨大集團董事長杜

珍、經發局長張峯源、工策會總幹事高禩翔等人陪同下，聽取巨大集團執行長劉湧昌簡報自行車產業，她並化身「自行車探險家」，從自行車製程、檢測、省力原理等面向積極提問，深入了解自行車王國的打造過程。

「台中的驕傲！」盧秀燕強調，台灣是自行車王國，而巨大集團是自行車產業的引領者，推動捷安特成為世界品牌，更打造台灣的自主品牌，且持續精益求精，不僅是自行車製造業者，也同時是運動、公益、生活美學等面向的推動者，藉由打造自行車文化探索館，發揚自行車文化，讓更多人了解台灣如何發展為「自行車王國」的歷程。

巨大集團執行長劉湧昌指出，感謝市長盧秀燕去年特地出訪荷蘭萊莉斯塔德（Lelystad）捷安特歐洲分公司，深入了解歐洲自行車市場現況，給予企業極大信心。台灣自行車產業走了50年，為讓光景持續發展，巨大集團希望打造平台，匯聚產業、創造動能，營造下一階段榮景。

經發局表示，台中是自行車產業聚落，擁有良好的產業群聚優勢，去年巨大回台投資的申請案經過經濟部投資台灣事務所核准，進行研產銷三位一體的整合投資，在台中大甲母廠擴建智能化產線、自動化國際物流中心，也在中科興建研發大樓，總投資金額超過50億元。