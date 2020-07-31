嘉義縣加碼　12月啟動第二波免費肺癌篩檢

為早期篩檢出肺癌，嘉義縣成功獲台北文華扶輪社捐贈，12月將再加碼免費LDCT(低劑量電腦斷層掃描)篩檢150名，未來將以經濟弱勢及高風險群優先受檢。嘉義縣政府已與嘉義長庚醫院對千人免費篩檢合作案後，成功再獲得台北文華扶輪社贊助捐贈，加碼對150名經濟弱勢、高風險群者，執行免費LDCT(低劑量電腦斷層掃描)篩檢，預計於12月時實施。嘉義縣政府表示，衛生局於106年曾與長庚醫院合作，對布袋及義竹等肺癌死亡率較高地區，有家族史、抽菸及長期烹煮的肺癌高危險群，提供免費LDCT(低劑量電腦斷層掃描)篩檢。2年共篩檢847人，11人確診為早期肺癌，以高烹飪族群發生率高，女性8人男性3人，經立即轉介均完成治療，估計約節省健保經費940萬元。衛生局代理局長趙紋華指出，肺癌是十大癌症中「醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比例最高」的癌症，感謝台北文華扶輪社對嘉義縣的支持，未來150案免費LDCT(低劑量電腦斷層掃描)篩檢，將以經濟弱勢、高風險群優先。並將依地緣性，轉介長庚及大林慈濟醫院篩檢。衛生局提出呼籲，8月1日是「世界肺癌日」，提醒有抽菸、家族史、長期暴露空汙、致癌環境的鄉親，甚至飲食中的食品添加物、防腐劑等均為高風險因子，平常應做好自我保護，注意烹調環境通風與抽風、選擇天然食物、最好定期篩檢，才能早期發現治療。