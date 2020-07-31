感念李登輝　原民會夷將・拔路兒：助原住民正名關鍵人物

前總統李登輝昨晚7時24分病逝北榮，享耆壽98歲，原民會主委夷將・拔路兒特別拿出2005年原住民族紀念專刊「原住民正名關鍵人物」，感念李前總統為原住民著想，更表示前總統李登輝對原住民來說不只是民主先生，沒有他，正名運動的修憲表決不會過，他扮演了臨門一腳的關鍵角色。

「山胞」等過往漢人稱呼原住民族的用詞，帶有歧視，

▲李登輝在修憲前曾接見原住民抗爭團體代表，全力支持正名運動。（圖／原民會提供）

原住民花了10年的時間推動正名，一度在1992年之時，原本國民黨中常會回應正名運動的修憲版本草案條文是以「早住民」或「先住民」作為回應，當時身兼國民黨主席及總統的李登輝，看到抗爭團體、學界都反對，所以從善如流，把中常會做出的決議停掉。

他強調，推動修憲前，李登輝特別找來原住民正名抗爭團體邀請進總統府進行對談，並在國民大會表決時，在第一次表決差了3票沒有過關，但在第二次表決結果出爐時，法定人數的贊成票多了1票，原住民從此從「山胞」的稱呼變成「原住民」。

▲原民會夷將・拔路兒在今年以「回復我們的名字」做為原住民族紀念日的主軸，他相當感恩故前總統李登輝當年的全力支持。（圖／記者鄭志宏攝）

8月1日是原住民族日，也是「原住民族」正名邁入第26週年，原住民族委員會明天也將舉辦「2020年原住民族正名26週年論壇」，並在官方臉書直播。

李登輝昨晚辭世，恰巧昨（30）日原住民正舉辦原住民族紀念日記者會，以「回復我們的名字」為主題，夷將・拔路兒提到，當年身為原住民族正名運動總指揮與李登輝站在同一陣線，為原住民正名共同努力，幾經百般阻撓，李登輝在1994年以總統身份高度支持原住民正名運動，並推動修憲。夷將・拔路兒表示，