台南觀旅局發表第2季施政成果　好玩活動一波波

5月底時阿中部長與「防疫五月天」團隊遊台南，所到之處萬人空巷，成功帶動台南遊客人次及旅宿住房大幅成長，讓台南觀光在疫情慘澹中衝出一波高人氣，今日台南觀光旅遊局發表109年第2季觀光施政成果，不管國內外都有好成績。





國際行銷方面，創新開創3天2夜國際團客行程，號召全國日本入境線控旅行社近20位主管親至台南踩點，熱門景點再搭配觀光工廠與青創社區體驗等行程，並設計防疫安心遊程，開發日人喜愛的行程，9家觀光工廠輔導轉型升級為國際購物中心，培訓日韓語計程車司機，打造台南成為國際觀光友善城市。





觀光行銷通路方面，3月創全台首例與KLOOK簽訂MOU，至今已上架189支台南產品(含交通票券、門票景點、導覽遊程、美食等)。6月底再與Kkday簽訂MOU，以五大主題為範疇，包含美食、文化、夜遊、生態及養生，組建超過30條經典遊程供消費者線上預約選購。





城市行銷方面，4、5月持續舉辦梅嶺賞螢、虎頭埤阿勃勒花季等戶外觀光活動，並於5月底疫情趨緩時提前推出「6-8月份住宿抽百萬大獎常客貴人加碼贈萬元獎勵活動」，至今已逾6600筆住宿登錄，發票金額逾2400萬元。





此外，串連河樂廣場之環河街廣8河畔型休憩廣場及大魚的祝福周邊廣場改造均已分別於6、7月開放，後續將繼續進行遊憩碼頭周邊環境改造。大魚的祝福也繼「2019第7屆臺灣景觀大獎」後，再榮獲「2020 IES 美國國際照明設計大獎」。





至於防疫紓困與振興方面，已協助爭取中央補助防疫旅館及溫馨防疫旅宿等計畫逾1600萬元，至今推動餐飲安心宣言189家及旅宿安心認證142家。觀旅局局長郭貞慧表示，市府團隊已準備多項優惠迎賓計畫，鼓勵大家能安心到台南遊玩。





溫泉住宿可以參加「6-8月住台南抽百萬大獎」、「五子登科」台南三倍券加碼千萬豪禮抽獎活動，全新兩房一廳公寓、汽車、五星級總統套房、搭乘帆船遊程及高額獎金，更多台南活動詳情請上台南旅遊網或密切關注台南旅遊臉書粉絲團。



