影／埔鹽鄉小貨車與機車車禍　兩人送醫均宣告不治

▲埔鹽鄉發生重大車禍，一輛機車行經番金路與一輛小貨車發生碰撞，機車騎士彈起撞路邊電線桿，現場一片狼藉。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.31）

南彰化又傳死亡車禍，埔鹽鄉今（31）日清晨發生一輛機車行經番金路與成功路口時，與一輛小貨車發生碰撞，機車騎士全身重創，小貨車駕駛也因撞擊路樹受困車內，頭部變形，消防人員到場救援時，兩人均無生命跡象，送醫均宣告不治，警方將進一步釐清車禍事故原因。

▲機車騎士當場被撞飛到旁邊農田裡，而小貨車180度翻轉，滑行到路旁路樹。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.31）

警方調查，林姓（64歲）小貨車駕駛，行經埔鹽鄉番金路與成功路口時，與巫姓（19歲）機車騎士相撞，巫姓機車騎士當場被撞飛到旁邊農田裡，而小貨車180度翻轉，滑行到路旁路樹，由於該路口僅有閃紅黃燈，詳細肇事原因警方調查中。

埔鹽分隊小隊長李宗淦表示，救護人員抵達現場後發現兩名傷者皆無呼吸心跳，小貨車橫躺卡在路旁路樹，因車頭嚴重變形，駕駛卡在車內，隨即使用破壞機具將駕駛救出，而機車騎士則摔落田裡，同樣沒有呼吸心跳；2人皆送往彰化醫院搶救。

▲由於該路口僅有閃紅黃燈，雙方是否未禮造成車禍發生，還有警方調查釐清。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.31）

巫姓機車騎士年滿18足歲，利用暑假學開車，他的父親接獲警方通知，相當震驚，難過地表示，今天上午5點多兒子騎機車去汽車教練場，竟在距離住家不到300公尺的路口喪生。

林男販賣食品雜貨，每天往來溪湖鎮和埔鹽鄉，車禍發生後，林妻告訴警方，丈夫像往常一樣出門送貨，不知怎會變成這樣。

機車和小貨車相撞後，路人通報消防局119，消防隊員到場，從田裡抬起巫男，已無呼吸心跳，另從側翻的小貨車裡救出林男，林男頭骨變形，明顯死亡，救護車把兩人送到衛福部立彰化醫院，醫護人員對巫男施以心肺復甦術仍不治，經抽血檢測，巫姓和林姓男子酒測值均為零。