影／女砍女當街擄人案　劉柏良宣布人質雙雙被丟包獲救

▲高雄市文自路與孟子路口今天上午驚傳1男1女當街攔車虐打並分別遭押上2車。(圖／記者郭凱杰翻攝)

▲高雄市文自路與孟子路口今天上午驚傳1男1女當街攔車虐打並分別遭押上2車，警方獲報後立即啟動攔截圍捕，於12點25分左右在蚵仔寮攔下1車、逮捕3名男嫌。(圖／記者郭凱杰翻攝)

▲昨天被害的27歲蕭姓女子親友得知消息後，一度聚集榮總急診室關心，大批「黑衣人」於急診室前聚集。(圖／記者郭凱杰翻攝)

高雄昨天下午發生一起持刀砍人案件，引發今（31）日上午持利器砍人的陳姓女子及其男友在左營分局附近當街遭人攔車押走，下午4點兩人被歹徒丟包在高雄市中都濕地公園，高市警察局長劉柏良在宣布陳女平安獲釋並先後在蚵仔寮及左營區華夏路與重義路口逮捕四名歹徒。劉柏良強調，陳女沒有受傷，也未被綑綁，獲釋後，主動打電話與警方聯繫。警方在上午9時57分，獲報於左營區文自路與孟子路口發生一部白色自小客男性駕駛，行經案發地遭三部自小客包夾，約7至8名男子下車持棍棒毆打後，將曾姓被害人(86年次)及副駕駛座陳姓女子(86年次)強拉至白色自小客後逃逸。經查該案與昨(30)日左營區新榮街發生飲料店外被害人蕭女(82年次)與陳女(86年次)糾紛案有關，進而引發這次的傷人事件，另曾姓被害人(86年次)目前在岡山秀傳醫院治療、副駕駛座陳姓女子(86年次)下午4點時許於中都濕地尋獲。專案小組經過濾車輛行徑路線監視器發現嫌犯逃逸路線，循線於蚵仔寮帶回一車三人郎姓犯嫌(男、87年次)、陳姓犯嫌(男、87年次)、王姓犯嫌(男、91年次)，另在16時許在左營區華夏路與重義路口停車格內，發現蔡姓犯嫌(男、89年次)乘坐在另一台車涉案車輛，全數到案後依新修正聚眾鬥毆等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。警方也指出，昨天被害的27歲蕭姓女子上臂、腿部各中一刀，醫師評估，只要縫合休養就能康復，無危及生命。然而，蕭女親友得知消息後，一度聚集榮總急診室關心，大批「黑衣人」於急診室前聚集。