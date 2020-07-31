第50屆全國技能競賽會旗傳抵台南　黃偉哲勉選手創佳績

▲勞動部長許銘春說，雲嘉南是歷年來出產最多國際技能競賽國手的地方。（圖／台南市政府提供）

全國技能競賽今年邁入第50屆，也是我國加入國際技能組織（WorldSkills International）50週年，勞動部賽前規劃會旗傳遞活動，首站於7月15日從桃園起跑，31日抵達台南，台南市長黃偉哲親自出席接受勞動部長許銘春傳遞會旗，象徵中央攜手地方讓技能傳承。許銘春親自將會旗傳遞給黃偉哲及雲林縣、嘉義縣市政府等代表，為所有參賽選手加油打氣，並由各優秀參賽選手代表接受「武林帖」。許銘春指出，技能人才是台灣經濟發展的基石，今年特別舉辦會旗傳遞活動，希望將技能的價值與榮耀，一站一站傳遞下去，也為九月即將登場的全國技能競賽暖身行銷，歡迎全國的民眾來觀賽，也藉這個機會鼓勵我們的青年，能夠投入技能的學習，有技能就可以創造無限的可能，一技在身就可以行遍天下。許銘春說，雲嘉南是歷年來出產最多國際技能競賽國手的地方，可以說是國手的搖籃，也證明南部孩子最肯吃苦、最不服輸的精神。黃偉哲表示，其實台南的選手都表現得很好，市府勞工局也將配合各職業工會一起為選手厚植根基，將選手的技藝培植得更好，將來不管在九月的全國賽或明年的世界賽，我們都會再締造佳績，希望大家一起為台灣加油。勞動部長期投入許多資源，協助青年朋友發展專業技能，每年都舉辦全國技能競賽，今年於9月17日至9月21日，在台北南港展覽館盛大舉行第50屆全國技能競賽，賽事比照國際賽規模，將有65個職類共1千名選手同場競技，並爭取46職類共51名國手資格。台南市勞工局長王鑫基表示，今年雲嘉南地區共有27個單位、119位選手入圍第50屆全國技能競賽，其中台南市計有台南高工、北門農工、新化高工、成大附工等14個單位，提名61位選手入圍。