今年3例死亡水獺檢驗報告出爐　金門縣政府：應非路殺

，研判應非路殺所致。

金門縣政府今年上半年共接獲3起死亡水獺通報案例，遺體經農委會林務局轉送農委會家畜衛生試驗所進行病理解剖，死亡的水獺均有受到外力撞擊跡象，但與過往車輛撞擊導致粉碎性骨折顯有不同縣建設處處長文水成指出，過往發現的死亡歐亞水獺，會在金門進行初步的檢查與採樣後，隨即交由臺北市立動物園協助解剖，今(109)年起配合農委會林務局的計畫改由農委會家畜衛生試驗所處理，除基本的解剖外亦增加各種疫病、毒性殘留等檢驗項目。今年上半年所發現的3隻死亡歐亞水獺均為成年雄性個體，第一例在浦邊農塘發現，胸腔有破裂出血與淋巴液滲入現象，研判該水獺因不明外力導致胸腔積液造成死亡；第二例在古崗湖內發現，腋窩及鄰近區域之皮下、肌肉出血，研判受不明外力造成死亡後再落入湖中；第三例則是在西園道路上發現，亦頭部皮下出血及顴骨骨折、心臟病變、肺出血及水腫等情形，研判該水獺可能因外力或其他因素造成腦部受傷及肺水腫死亡。文水成表示，今年3例水獺死亡案件，死亡原因均與不明外力衝擊有關，但除第三例於道路上發現且有顴骨局部骨折外，並無以往道路車輛撞擊(路殺)常見的粉碎性骨折情況，且屍體發現地點亦非主要幹道等車流量大、易發生水獺路殺事件處，是否因其他動物追咬或歐亞水獺領域競爭互相攻擊原因造成仍無法確認。且經疾病與毒物分析除腺病毒感染外，未感染野生動物的常見疫病，胃內食物亦無農藥殘留跡象，顯示目前金門地區的水獺棲地品質仍相對安全。建設處補充，縣府近年在林務局國土綠網計畫等相關計畫補助下，針對歐亞水獺進行友善階梯及枯水期的農塘浚深與擴大等多項友善環境改善措施，目前也得到一些初步成果，未來仍將持續地加強橫向聯繫與資料提供，希望能獲得更多單位的支持與合作，讓野生動物共同使用這塊土地。