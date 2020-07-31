影／彰化縣26鄉鎮市空氣品質感測　年底將達成布建百分百

為即時追查空氣污染源、改善空氣品質，彰化縣政府耗資兩千多萬，將在全縣26個鄉鎮市布建500台「微型空氣品質感測器」，讓民眾可以即使查詢空氣品質，做好防護、維護健康。

▲環保局將在全縣26個鄉鎮市布建500台「微型空氣品質感測器」，讓民眾可以即使查詢空氣品質。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.31）

彰化縣只有三個空氣品質測站，過去工業區排放汙染常有民眾陳情，環保局去年開始向環保署申請設置微型感測器，彰化縣長王惠美今（31）日再宣布年底前全縣將達500台布建，包括7大工業區、4條主要幹道以及西南角鄉鎮等，環保局目前也向中央爭取在東南角設置新的固定測站，以利掌握空氣品質。

▲鹿東國小小朋友演出肥皂劇揭開布建500台「微型空氣品質感測器」活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.31）

彰化縣北有台中火力發電廠、南有台塑六輕，加上縣境內工廠林立，汽機車移動式污染源眾多，使得經常籠罩在空氣品質惡化的環境中，環保局向環保署爭取兩千多萬經費，加上縣府自行追加，將在全縣26個鄉鎮市，布建500台「微型空氣品質感測器」，並應用物聯網啟動智慧連續監測系統。

王惠美表示，微型感測器體積小、數量多，附掛在距離地面3公尺的燈桿，每分鐘能產生一筆細懸浮微粒 (PM2.5)、溫度和濕度等環境資訊，將能深入住宅區與工業區鄰近區域，讓營建工地、露天燃燒、工廠異常排放與火警災害等汙染現象都無所遁形。

彰化縣環保局今年先在彰濱、全興、芳苑、田中及埤頭等5大工業區，幾乎每50到500公尺就設點，共布設200台空氣品質感應器，已經揪出4家工廠違反空汙法，開罰40萬元，在西南角鄉鎮重要街道投入100台；為了捍衛縣民健康，再次擴大布環保局長江培根表示，縣內建置彰化監測站、二林監測站及線西監測站，因監測站的建置成本高昂而無法廣設，侷限了監測範圍與其時效性，為實現廣泛佈點策略，提供「街道（空間）」及「分鐘（時間）」尺度的空氣品質監控，提升行政區覆蓋率。