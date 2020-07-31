影／彰化縣109學年度中小學校長交接　傳承典範

彰化縣109學年度中小學校長交接典禮，今（31）日在彰化縣民生國小仁愛樓音樂廳舉行，彰化縣長王惠美主持，18校辦理校長交接，由教育處長陳逸玲擔任監誓人，主計處長蕭秀瑛擔任監交人，王惠美感謝退休校長終身奉獻，期許新任校長要延續百年樹人精神、為國家培育英才。

▲彰化縣109學年度中小學校長交接典禮，退休校長許木村將印信交給田中國小許孝麟接任。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.31）

中小學校長交接典禮在民生國小音樂班學生的表演揭開序幕，王惠美除感謝各校校長對教育的奉獻及付出外，也期望不論是留任、調任或是新任校長，都能夠用心領導學校，提供更為完善的教育場域給彰化所有師生，持續為彰化的教育努力。

彰化縣109學年度中小學校長遴選，計有國中校長5位留任，國小校長21位留任、6位續任、15位調任、3位新任，接任校長任期自109年8月1日至113年7月31日。王惠美懇切感謝三位與會退休校長，把人生精華歲月都奉獻給教育、作育英才，並希望將推展教育寶貴經驗能「代代相傳」。

▲大園國小由候用校長劉緯綸接任、育德國小由候用校長許瑞芳接任、大莊國小由候用校長呂彥億接任。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.31）

王惠美表示，恭賀校長們邁向教職生涯的下一階段，也是所有校長承接神聖使命的重要時刻，本次校長遴選過程秉著公正、公平、公開原則，無論留、續、調任校長都獲得家長教師的肯定與支持，代表校長辦學深受各界讚揚，是縣府堅強的後盾，期待校長保持對教育用心的初衷，無論在哪個學校都能全力以赴、恪遵職守，共同為彰化的孩子打造更優質的教育環境。

▲彰化縣109學年度中小學校長交接典禮，在彰化縣民生國小仁愛樓音樂廳舉行，由民生音樂班學生悠揚樂聲中揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.31）

面對少子化問題，王惠美期望更多年輕人願意留在原鄉，縣府設立青年就業服務科以及未來的青年住宅，一直到二林精密科技園區的爭取，許多的配套措施都是為了讓年輕人願意留在彰化，一起打拼。