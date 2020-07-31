活化風景區　宜縣府在武荖坑設羊咩咩互動體驗區

為活化風景區，吸引遊客停留，振興宜蘭觀光，宜蘭縣政府工商旅遊處在武荖坑風景區彩色貨櫃區，試辦羊咩咩互動體驗，從8月1日起至8月30日憑發票可兌換牧草餵羊及體驗擠羊奶。配合中央政府推出三倍券及安心旅遊補助案，武荖坑風景區自7月15日至8月30日捐贈當月於宜蘭縣境內消費發票1張即可優惠1人免費入園。而為活化景區，吸引遊客停留，振興宜蘭觀光，宜蘭縣政府工旅處特別在武荖坑風景區彩色貨櫃區，試辦羊咩咩互動體驗。工旅處指出，這次羊咩咩互動體驗除了設置靜態看板介紹羊咩咩，也由專業人士現場介紹羊咩咩品種、習性、生態等，並讓遊客透過近距離互動，了解養羊人家照顧、餵養等相關知識。其中，互動體驗活動包括牧草餵食、擠奶體驗、及有獎問答。工旅處表示，牧草餵食，每日2場：第一場次9：30開始，現場每人1張發票兌換1份牧草，限量100份，第二場次13：30開始，現場每人1張發票兌換1份牧草，限量100份，都是換完為止。擠奶體驗，每日下午1場次，六日假日加開上午1場次，1場次名額20人，前30分鐘每人1張發票兌換1次體驗，下午場14：00 開始，15：00 結束，六日假日加開上午場，10：00 開始，歡迎所有大朋友、小朋友到武荖坑與可愛的羊咩咩互動。