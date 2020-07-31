警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >地方

活化風景區　宜縣府在武荖坑設羊咩咩互動體驗區

記者李清貴/宜蘭報導-2020-07-31 20:42:55
▲宜蘭縣政府工商旅遊處在武荖坑風景區彩色貨櫃區試辦羊咩咩互動體驗。（圖／宜蘭縣政府提供)
為活化風景區，吸引遊客停留，振興宜蘭觀光，宜蘭縣政府工商旅遊處在武荖坑風景區彩色貨櫃區，試辦羊咩咩互動體驗，從8月1日起至8月30日憑發票可兌換牧草餵羊及體驗擠羊奶。

配合中央政府推出三倍券及安心旅遊補助案，武荖坑風景區自7月15日至8月30日捐贈當月於宜蘭縣境內消費發票1張即可優惠1人免費入園。而為活化景區，吸引遊客停留，振興宜蘭觀光，宜蘭縣政府工旅處特別在武荖坑風景區彩色貨櫃區，試辦羊咩咩互動體驗。

工旅處指出，這次羊咩咩互動體驗除了設置靜態看板介紹羊咩咩，也由專業人士現場介紹羊咩咩品種、習性、生態等，並讓遊客透過近距離互動，了解養羊人家照顧、餵養等相關知識。其中，互動體驗活動包括牧草餵食、擠奶體驗、及有獎問答。

工旅處表示，牧草餵食，每日2場：第一場次9：30開始，現場每人1張發票兌換1份牧草，限量100份，第二場次13：30開始，現場每人1張發票兌換1份牧草，限量100份，都是換完為止。

擠奶體驗，每日下午1場次，六日假日加開上午1場次，1場次名額20人，前30分鐘每人1張發票兌換1次體驗，下午場14：00 開始，15：00 結束，六日假日加開上午場，10：00 開始，歡迎所有大朋友、小朋友到武荖坑與可愛的羊咩咩互動。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀