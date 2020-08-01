網美網帥打卡新秘境　大安濱海樂園亮麗呈現

大安濱海樂園為中台灣最美海景地區，不僅有沙雕景觀，每年固定舉辦水上遊憩活動，讓遊客能體驗露營並觀賞無敵海景，改善大安濱海樂園游泳池及周邊景觀沙灘戲水區等老舊設施，已在近期完工，園區內各項設備升級，以亮麗色彩呈現清新活潑風格，啟用後大受民眾好評，可提升海線觀光遊憩設施品質，結合大安媽祖文化園區及濱海露營區，串連高美濕地、海洋生態館等知名景點，帶動當地觀光發展。

觀旅局長林筱淇表示，大安風景區擁有全台中獨一無二的濱海沙灘，園區設施做了許多更新及調整，考量遊客中心正前方沙灘上的木構長廊影響欣賞大安美麗湛藍的海景及晚霞，市府將其完整保留遷移到游泳池畔，屋頂瓦片改採防水、隔熱材質，提供泳客遮陽休憩的場所，原址改成展演平台，未來無論舉辦表演活動或搭設舞台都很方便。

此外，改善工程亮點為從海堤上向外延伸至長廊上方施作景觀平台，讓來訪民眾及騎乘自行車車友可在上方欣賞汪洋無際的海景及俯瞰沙雕，近期接近傍晚時，更吸引許多攝影愛好者在此捕捉大安夕陽美景。此外，戶外游泳池舊有的防水層時常突起斑駁，現已重新漆上六道防水層，提升戲水遊客的安全性及舒適度。

林筱淇進一步表示，大安濱海樂園除擁有豐富自然景觀及優質的沙雕場域，各項設施建置完全後，將使整個園區成為兼具「生態旅遊」、「環境教育」、「親水體驗」及「露營活動」的旅遊勝地，配合每年6至7月固定舉辦的「大安沙雕音樂季」及10月舉辦的「大安海觀光推廣活動風箏節、風箏衝浪等系列活動」，將提供市民更優質旅遊服務品質及遊憩多元性，結合在地觀光活動，促進當地經濟活絡發展，歡迎熱愛水域旅遊的遊客多多前來享受大台中優質濱海遊憩環境。

林筱淇也強調，目前為防疫期間，觀旅局致力打造安心旅遊環境、積極展開觀光行銷同時，亦針對旅宿業者推出「安心旅宿」認證標章，提供給通過審核的旅宿業張貼於入口處，讓民眾輕鬆辨識、安心入住，創造住房商機。