台中國際旅展　查獲住宿、券餐券未履約保證

「2020台中國際旅展」即日至8月3日在大台中國際會展中心開展，台中市消保官會同市府觀光旅遊局及衛生局於展場成立「禮券健檢中心」，教導消費者選購合法有保障的禮券，開展首日即查獲業者住宿券、餐券出現未記載履約保證情事，消保官己當場命業者改善。

法制局說，行政院「商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」新規範將於110年1月1日上路，市府配合中央政策，除設置禮券健檢中心，也特別製作宣導單於旅展期間提供參展廠商參考，盼讓業者在新制度上路前能更了解規定內容，提供消費者更有保障的禮券。

此外，市府除禮券健檢中心服務外，也結合消防局、都市發展局及環境保護局，分別就消防設施、走道動線及室內空氣品質等事項予以查核，更周延地確保展場環境及活動空間安全。

法制局長李善植提醒，禮券是消費者先付款再提領服務的交易，購買前務必確認是否有履約保證，以確保自身權益。

李善植強調，這次旅展為新冠肺炎疫情解封後台中首場大型旅展，又適逢中央三倍券、安心旅遊補助使用期間，參觀旅展人潮及參展廠商超乎以往，呼籲消費者搶便宜時，也要注意禮券的安全性，如有任何疑問，歡迎到展場使用消費諮詢與禮券健檢服務，不僅可免費學到禮券安全小常識，還可獲得數量有限的精美小禮物，展覽結束後，對禮券若有任何疑義，可撥打消費者服務專線1950洽詢。