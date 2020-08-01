中捷運年底通車　iBike超前部署

台中捷運綠線年底將要通車，市府交通局也會在各捷運站設置公共自行車(iBike)租賃站。立委張廖萬堅和市議員林祈烽多次接獲市民反映，希望在大墩十九街和大恩街口，或是大隆路大恩街口增設iBike站，日前經會勘評估，交通局已確定將在大隆路、交通警察大隊前人行道設站，俟完成發包作業即可動工施作。林祈烽表示，大墩十九街與大恩街口附近大樓林立，大隆路旁又有文心國宅社區，還有市政府及市警局交通警察大隊等公家機關，洽公民眾眾多，他和張廖萬堅立委、何成里長田貴玉都多次接獲市民反映，希望市府能在大隆路與大恩街口附近設立iBike租賃站，方便市民可以騎乘到市府洽公，或是騎到位於七期的台中歌劇院觀光，或附近的捷運站去搭車。張廖萬堅說，捷運綠線年底就要通車了，大隆路、大恩街及大墩十八、十九街剛好介於捷運市府站與文心大業路口的水安站中間，交通局決定在大隆路設iBike租賃站，是一個相當合適的轉乘租借地點，未來住在這附近的居民和學生，都可以利用iBike去轉搭捷運，交通會更方便。不過，林祈烽也提醒交通局，雖然市府已有iBike租賃站，但日後捷運通車時，在原愛買量販店的車站出入口，交通局一定也要在附近設iBike租借站，方便從此站進出的民眾借還車，不用再跨越文心路到市府站去，這一點，請交通局要有超前部署的準備，不要等到捷運都通車了，才來規劃設站，屆時恐怕又會惹來一堆民眾的陳情和抱怨。