台中第一間技職完全中學　神岡高工揭牌

台中市潭雅神地區欠缺公立高中職教育資源，在地方積極奔走下，神岡區神岡國中今年改制為「台中市立神岡工業高級中等學校」，是潭雅神唯一完全中學，也是中市完全中學唯一工業類技術型高中；今(1)日舉行改制揭牌典禮，市長盧秀燕表示，神岡國中改制是台中市教育的里程碑，希望學子能在地就學就業，為家鄉服務。盧秀燕表示，潭雅神地區有30萬人口，也是台中重要產業聚落，但長期以來沒有公立高中職，市府盤點後，決定把神岡國中改制為神岡高工，開設機械、手工具業等相關課程，歡迎對技職教育有興趣的學生就讀。盧秀燕指出，硬體方面，市府投資約3億元興建校舍、圖書館、實習大樓等；軟體方面，再加碼一億元投資師資、設備增添等，目前已有許多在地企業有意與學校產學合作，讓孩子有務實實習機會、就近培養人才，另外，也特別感謝立委楊瓊瓔、立法院院長辦公室機要顧問洪慈庸積極爭取中央預算補助。教育局長楊振昇表示，台中市目前有10所完全中學，高中部都是普通科，加上神岡高工就有11所，考量潭雅神是台中工具機產業重鎮，神岡高工設定為技職類學校，未來將比照德國「師徒制」技職教育，讓產業進入校園，培育精密機械人才，期望透過產學合作，達到「在地人才、在地培育、在地就業」目標。教育局指出，神岡高工為台中第一所技術型完全中學，109學年度首度招生，有機械科二班及實用技能學程機械加工科一班，提供地方學子就近入學，均衡城鄉教育，也契合當地產業特性，為台中培育機械人才。議員周永鴻說，神岡地區是精密機械與工具機生產重鎮，有聞名世界的技術與優良的區位條件，然而過去卻沒有高中職。當地學生必須到跨區讀書，企業也缺乏人才庫。周永鴻表示，林佳龍前市長於市長任內，重視教育與潭雅神地區的發展，2014年當選台中市長後積極推動神岡國中改制成全台唯一「工業類技術型高中」，爭取中央補助，規劃投入2億4000萬元在原有校地新建3棟大樓。2018年神岡完全中學籌備處成立，並於去年正式動土新建大樓。為慶祝母校嶄新發展，市政顧問、前神岡鄉長王堃棠號召台灣手工具工業同業公會榮譽理事長吳傳福等神岡國中校友會與家長會成員，購買500個五金板手回贈母校，未來評估神岡高工需求，還會再回饋學校教學物資。