陳其邁直批「高雄沒有發大財」　虧欠高雄的不是民進黨

﹔

高雄市長補選公辦電視政見會今(1)日下午登場，抽中3號的民進黨候選人陳其邁，他強調這2年來，高雄沒有發大財，也沒有變好，他會以代理高雄市長及行政院副院長的經驗，以2年拚4年，把浪費的時間追回來至於高雄的財政問題？ 陳其邁強調造成縣市合併補助款跳票818億，是馬英九和吳敦義，虧欠高雄的是國民黨，不是民進黨。高雄市選委會今天舉辦高雄市長補選公辦電視政見發表會，讓國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政和民進黨候選人陳其邁進行政見發表和辯論。其中。李眉蓁與吳益政分先後就高雄市財政的問題痛批民進黨債留高雄三千三百億元，主張調整統籌分配款標準。陳其邁表示，高雄必須重新啟動，他會延續在防疫國家隊的經驗，籌組市政「高雄隊」，立刻推動四大優先：「產業轉型優先」，「就業機會優先」，「交通建設優先」，「空污防治優先」。陳其邁指出，具體來說，就是加速設立橋頭科學園區，用高科技產業的「高階製造」與「先進製程」，來帶動「產業升級」、「產業多元化發展」、以及「產業空間重新佈局」。陳其邁也特別回應吳益政的所提的高雄財政務問題表示，高雄財政是結構性的問題，吳益政找對了問題，卻找錯了人和原因」；818億的欠款是國民黨和吳敦義造成的，是國民黨欠高雄，而非民進黨。陳其邁指出，韓國瑜擔任市長的這2年，高雄不僅沒有發大財，反而越來越糟。他以營利事業銷售額為例，指出在韓韓國瑜的帶領下，去年卻減少1246億；青年失業率則攀升至12.7%。他也提到，韓國瑜上任後，投資從上百億減少至76億，連過去的零頭都不到，「市政空轉了兩年，市民痛苦了兩年」。陳其邁也認為，財劃法修法的問題，出在台北市長柯文哲願不願意讓出財源。民進黨二次執政後，補助高雄重大建設1759億，是六都第一。未來他擔任高雄市長，還會繼續向中央爭取預算，積極開源節流。他建議吳益政應該跟柯文哲好好的談。