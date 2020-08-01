彰化市慶祝父親節　61位模範父親受表揚

▲彰市表揚模範父親大會，最年長的是竹中里95歲的賴阿輕。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.01）

彰化市今（1）日舉行109年度慶祝父親節暨表揚模範父親大會，表揚61位模範父親，會中最引人注目的模範父親賴阿輕，已高齡95歲，在兒孫的陪同下上台領獎，縣長王惠美、市長林世賢等眾多貴賓與會向模範父親賀節，也一起分享了模範父親們的榮耀。在介壽生活藝文館舉行的表揚大會中，最年長的是竹中里95歲的賴阿輕、最年輕的是下廍里60歲的蔡建福；現場不少兒孫們準備了祝賀的花束，藉由這次的活動，對父親（或祖父）表達最高的敬意，場面溫馨、快樂。林世賢致詞時表示，在場接受表揚的61位模範父親，不論年長或年輕，都是刻苦耐勞、勤儉持家、熱心公益、和睦鄰里、奉獻家庭，且足堪表率的楷模，他們用自己的身教、言教教育下一代，讓家庭和樂、子女各有所成；表揚活動就是要讓孝順倫理的優良傳統得以宣揚與傳承，社會更祥和快樂。他更勸告為人子女者，偉大而無私的父愛，是子女窮其一生也報答不盡，做子女的應抱著一生的感激來孝順父母親！離家在外的子女，務必要設法經常回家探望，即使不能常回家也要常打個電話請安問候。61位模範父親都能獲得市長頒贈極為實用的多功能不鏽鋼鍋組禮物和刻有「明倫典範」字樣的匾額，並在兒孫陪同下和市長合拍全家福留念，會場熱鬧非凡。