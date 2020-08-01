余致力接掌僑光科大　勾勒躍升中部最佳私立科大願景

台中市僑光科技大學今天舉行新卸任校長交接典禮，由原世新大學副校長余致力接任第14任校長，產官學界賀客雲集﹔余致力表示，揮別台北「舒適圈」 投入技職教育一級戰區，願景明確，就是從今天開始，將致力帶領僑光躍升為中部最佳私立科技大學。



僑光新卸任校長交接典禮，由僑光科大董事長陳伯濤監交﹔陳伯濤表示，余致力學術淵博、校務行政經歷豐富；期許僑光科大在余校長領導下，達成強化品德教育，發展雙語教學國際特色，「畢業即就業」就業百分百，及落實教職員工評鑑制度四大治學目標，帶領僑光穩健發展，邁向另一高峰。



教育部技術及職業教育司長楊玉惠應邀致詞指出，受少子化衝擊影響，當校長是任重道遠的事，她笑稱余致力「不怕死，有勇氣」。但也看好僑光歷史悠久，體質優良，辦學績效斐然，如今有正直正派校長出任，藉由新校長的努力，加上老師以永續為目標，把學生教好，僑光有嶄新的開始，一定能鳳凰展翅，永續發展。





原任世新大學副校長的余致力，今天正式接掌僑光科大第14任校長﹔交接典禮上，余致力笑稱自己是「揮別台北舒適圈」，投入技職教育一級戰區。不過，由董事長提出辦學四大目標，他明確看到僑光未發發展願景，就是帶領僑光「躍升為中部最佳私立科技大學」。





余致力說，當願景與目標都很清楚，接下來就是擬定策略問題，他將以「建立團隊、推動品管、落實評估、多元行銷、拓展人脈、爭取資源」六項策略，落實四大辦學目標。話鋒一轉，他笑說，特別感謝父母為他取名余致力，讓他這一生做事都特別用心盡力。從今天起，「余將致力使僑光躍升為中部最佳私立科大」，致力說引來滿堂喝采掌聲。







