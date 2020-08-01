罕病女在畢業典禮陪資優爸同台飆戲　獻父親節最美禮物

6歲的黃可茵是今年伊甸基金會嘉義早療中心的應屆畢業生，雖然曾領有重度多重障礙身障證明，但經早療中心與資優爸黃全勝的耐心呵護與照顧，可茵今天在她的畢業典禮，陪著資優爸上舞台一起飇戲，獻上最美的父親節禮物。曾領重度多重障礙身障證明的黃可茵，出生產程雖然順利，卻在一歲時還不會坐，不會爬，即便發展都遠遠落後，經醫生判定可茵罹患的是罕見疾病，打壞爸爸黃全勝對未來的所有計畫，讓曾擔任高中數理資優班老師的黃全勝一度埋怨逃避。4年前，2歲的可茵仍然沒有口語能力，步態也不穩，直到接受伊甸基金會的早期療育，經過伊甸專業團隊訓練、鍛鍊，透過調整舌頭發音時所擺放的位置，讓可茵從只會嗯嗯啊啊。再加上可茵的爸爸黃全勝親自耐心陪伴。至今可茵已經可以和同學對答如流；過去走路就像烏龜一樣彎腰駝背、步態緩慢，現在不僅可以跑跑跳跳，還能開心的和同學玩賽跑。經醫院重新鑑定的結果，醫師診斷已進步為輕度智能障礙，今年將緩讀一年就讀一般幼兒園。今(1)日是可茵在人生中的第一場畢業典禮，不僅擔任舞台劇的要角，更和爸爸黃全勝一起互飆演技，最後更代表7名全體畢業生致詞，看到可茵超乎預期的表現，父親黃全勝表示，是今年最棒的父親節禮物。伊甸基金會雲嘉區區長洪宏錡指出，自91年開始提供嘉義在地遲緩兒的療育服務，今年邁入第18屆的畢業典禮，共有7位畢業生，為提供孩子們更完善的服務，每年早療服務仍有龐大的經費缺口，邀請社會大眾每月捐款300元，就可以幫助慢飛天使接受早期療育，可以讓慢飛天使安心成長。