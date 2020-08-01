影／彰化宗教盛事　300多年歷史仁愛侯城隍爺出巡繞境

▲相隔24年再度舉辦的彰邑城隍廟「城隍爺出巡遶境」活動，各地寺廟、陣頭也趕來逗熱鬧。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.01）

▲內政部長徐國勇等人專程參加啟駕大典，參與仁愛侯城隍爺出巡繞境活動。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.01）

相隔24年再度舉辦的彰邑城隍廟「城隍爺出巡遶境」活動邁入第2天，重頭戲就是擁有300多年歷史的《仁愛侯開基二王公》，今(1)日上午8時起駕出巡，各地寺廟也趕來逗熱鬧，內政部長徐國勇專程參加啟駕大典，參與仁愛侯城隍爺出巡繞境。「城隍爺出巡遶境」活動邀請臺南市「南勢街西羅殿」及「府城普濟殿」、臺中市「北臺中城隍廟」以及雲林縣「北港武德宮」，會同彰化市區內的許多寺廟一同共襄盛舉，繞境隨行隊伍有花車、真人藝閣、鬥牛陣、龍陣、獅陣、北管、宋江陣等各地文武藝陣表演，場面相當浩大。城隍出巡繞境沿途依序行經明聖廟、白龍庵、定光佛廟、古龍山廟、彩鳳庵、北極宮、南瑤宮、彰山宮、茗山岩地藏王廟、元清觀、大東門福德祠、大北門福德祠、大西門福德祠、威惠宮台、太子宮、無底廟鎮南宮、大南門開彰祖廟、鎮安宮及關帝廟共19間宮廟，再回到彰邑城隍廟。城隍廟創建於清朝雍正11年（西元1733年），距今已有287年歷史，主祀神城隍爺，出巡遶境活動原本是60年舉辦一次，信眾認為相距太久，經擲筊請示，民國56年改為每逢12年的鼠年擲筊，由縣長擲筊若獲聖杯就舉辦。24年前，當時的縣長阮剛猛擲筊獲聖杯，但12年前，前縣長卓伯源擲筊卻「搏嘸杯」，出巡活動因而中斷，此次彰化縣長王惠美擲筊再獲聖杯，讓相隔24年的「城隍爺出巡遶境」得以再次舉辦。為期5天的「城隍爺出巡遶境」活動，第三天（8月2日）的活動為車巡遶境及藝閣踩街、第四天（8月3日）下午彰邑城隍廟準備大菜點心設「宴王」為城隍爺祝壽，當晚子時11點進行祝壽大典；第5天（8月4日）壓軸日則為城隍爺聖誕日。