政見會愛情對上初戀　吳益政自打88分

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會今（1）天下午兩點半登場，三黨後選人首度同台交鋒，雖無交互詰問環節，仍處處可聞煙硝味，對於民進黨候選人陳其邁在最後說說「一路走來像極了愛情」，國民黨候選人李眉蓁則說「高雄就是我唯一的初戀」，至於民眾黨提名的吳益政則是自打80分。會後聯訪時，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁被問到表現如何？李乾龍秘書長則是覺得差強人意，還有努力空間，李眉蓁表示，這是第一次，因為時間短，準備的時間也比較短，她會在進步中求成長；而對於有網友說她一直看稿念，像讀稿機，李眉蓁則說，因為準備的資料很多，她就會一直想要跟市民表達。現場們媒體也問到，似乎有意找吳益政當副手，而陳其邁方面蔡總統自有安排？李眉蓁則指出，益政哥非常好，雙方的政見跟也蠻相似，未來在高雄市，若自己當市長吳益政當副市長，高雄市一定會變得更好。民眾黨提名的吳益政則是自打88分，吳益政認為，政策本來就是他的強項，雖然一開始有些緊張，而被問到說李眉蓁陣營有意邀請他當副市長，吳益政則笑說，人要帥才會被吃豆腐，他已經很久沒被吃豆腐了；吳益政認為，現在會認同李眉蓁的大概都會認同他，希望不論支持李眉蓁或陳其邁的，聽完他的政策說明，如果是以政策選擇市長，相信許多人會把他當第一優先。今年是高雄氣爆六周年，吳益政也提到前氣爆自救會會長陳冠榮今早兩人一起回到當年的發生地，兩人曾一起走過重建賠償的過程，吳益政苦笑說，從前兩人很好，但這一兩年因為政治理念、看法不同，有過爭執，陳冠榮也在網路上罵過他，但吳益政認為高雄人就是高雄人，不論哪個政黨皆然，他也是在教民眾黨認識高雄，高雄的問題如何解決，不論是參加基進黨、時代力量、國民黨、或是已經像國民黨的民進黨，相信還是有許多年輕人能站在高雄的主體性，大家一起合作才是最重要的。民進黨候選人陳其邁則說，表現就交由市民來打分數，希望能夠向所有的市民朋友報告他的政策跟我的施政理念，讓更多的市民朋友能夠認同、支持，並表示他做任何事情一定很努力，所以每一個政策，只要讀過一定要把它記下來，其中包括長照，在整個公共建設跟產業，過去在行政院就有協助推動，長照在人力、預算的編列到地方在做長照遇到的問題，是在行政院就負責協調的，不過陳其邁也自我揶揄：「這應該算缺點，我什麼事情都一定要準備到最充分，這是我不好的個性」。對於有網友替陳其邁抱屈，認為對手攻擊高雄負債3300億其實是歷任市長累積下來的，不是在陳其邁代理任內，對此陳其邁也說，其實李議員有一些事情不是那麼清楚，舉了很多數字就把所有責任推給民進黨，很多跟跟事實不符的，話鋒一轉陳其邁也諷刺對手：「我就是認真準備，有人也許文不對題，或是引用數字跟事實不符，我覺得比較遺憾」。對於最新的網路流行語「像極了愛情」，陳其邁笑說，因為網路留言都是他自己在看，所以網友的意見都有follow，那天是在有一個年輕朋友說：「你說我的選舉像苦戀」，又滑手機看到像極了愛情，覺得滿有感的，「有打到我」，所以早上就在稿子裡面就加了一下。