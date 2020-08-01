影／台鐵彰化驚傳高壓電觸電！婦人2.5萬伏特高壓觸電

會電死人的！台鐵電車高壓電纜線電壓高達2.5萬伏特，台鐵彰化火車站月台今（1）日一名婦人躺火車站月台遮雨棚上且全身冒煙，有民眾目擊疑似自己爬上遮雨棚，被高壓電觸電，經通報消防隊送醫急救，除腳底外，全身有90%燒燙傷，已轉燒燙傷中心插管治療，有生命危險，詳細事件由警方調查釐清。

▲台鐵彰化火車站月台一名婦人躺火車站月台遮雨棚上且全身冒煙。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.01）

高壓電觸電事件發生後，彰化站人員先將一、二股斷電後，通知119將該民眾送醫救治，經一、二股斷電封鎖，並由電力段檢查電車線均正常，鐵路警察在6點52已到達現場處理，7點起一、二股恢復正常行車，包括2003、2101、2503、371、2103、2514等車次，都受到影響。

觸電的黃姓婦人（59歲）經消防隊員救下，緊急送彰化基督教醫院急救，送醫時意識雖然清楚、生命徵象暫時穩定，但傷勢很快惡化，除腳底外，全身有90%燒燙傷，因命危已轉燒燙傷中心插管治療，下午血壓忽低忽高，需使用呼吸器，腎臟無尿液、意識躁動、有生命危險，需服藥安定情緒，因其燒燙傷面積太大，這幾天為關鍵期。

▲彰化站站長李兆平表示，雨棚除了維修人員，外人是不可能進入的。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.01）

彰化站站長李兆平表示，婦人橫躺的雨棚上方，有電車專用的高壓電線，電壓高達2.5萬伏特，除了維修人員，外人是不可能進入的，該處高壓電線，在乾燥的天氣只要靠近1.5公尺就會感電，雨天則是1公尺，根本不用觸碰到電線就會觸電，相當危險，將釐清該名女子怎麼會跑到該處且觸電受傷，李兆平說今年2月與2016年都曾發生觸電案件。

鐵路警察局台中分局初步調查，據目擊的清潔公司人員表示，看到該名婦人由彰化站第一月台，搭乘電梯欲由空橋前往第三月台，卻誤入隔壁的公務天橋後無法再返回，疑因心慌由公務天橋侵入第一月台遮雨棚上，行走約80公尺後，遭高壓電電擊受傷。

警方指出，該名婦人是清晨6時左右搭車從南部到達彰化站，監視器有拍到該婦人下車後先出站，但因車站外面在施工，有多個入口，監視器未拍到婦人又進站的畫面，因此，婦人究竟從哪裡進入車站後又誤入公務通道，還需要進一步調查。

彰化火車站站務主任林進忠指出，該公務通道均有密碼鎖等門禁管制，婦人是如何誤闖，需要由警方進行調查，他也呼籲，如果旅客在月台候車需要幫助，請與站方人員聯絡。