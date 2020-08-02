松材線蟲肆虐　金門林務所嘗試採用費洛蒙誘捕滅蟲

金門縣林務所委託台灣樹木保育股份有限公司進行地區松材線蟲萎凋病的疫情發展，109年度共計發現疫病林木2363株，其中858株松樹已枯亡，林務所將於8月4日起開始伐除病木作業，預定於10月上旬前可完成相關作業，另外也首度懸掛費洛蒙誘捕器，希望能控制媒介昆蟲松斑天牛蟲口數。林務所所長鐘立偉指出，松材線蟲的病原為松材線蟲，松斑天牛為傳播媒介，松斑天牛從染病松樹羽化飛出後，啃食鄰近健康松樹之幼嫩枝條，並使病原松材線蟲傳染給其他松樹；林木一旦染病，因水分傳導系統遭受破壞，在4至8週內即枯萎死亡，枯死後針葉病不脫落遺留在枯木上，呈現鮮豔之紅褐色。這些紅通通的病木散佈在林區四處，是松斑天牛的理想產卵環境，先前發現染病的林木主要分佈地點包括昔果山、鵲山等區域，由於松材線蟲具高度傳染能力，如不及時妥善處理，又將造成疫情的擴散。林務所目前規畫於年度上、下半年，各辦理松材線蟲疫病監測調查一次，經申請同意後以無人機空拍以及地面調查標定等方式掌握病木分布，並隨即伐除病株，同時確認過程中無疏漏或誤伐健康林木。病木伐除之後，除受限地形無法運出之病木，透過就地封存的方式處理，其餘病木將透過空氣燃燒櫃焚毀，林務所所長鐘立偉補充，松材線蟲入侵也危害地區松樹多年，雖然地區早年種植的濕地松等松樹，天然更新情形良好，但根據這幾年的病死株數量仍穩定增加，過去使用的藥劑防治成效有限，今年開始試用性費洛蒙進行誘捕，希望透過多元的方式，減少疫病傳播速度。