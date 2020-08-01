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影／家庭中的巨人、超人　二水鄉模範父親表揚

記者陳雅芳／彰化報導-2020-08-01 21:00:00
▲彰化縣副縣長洪榮章代表縣長王惠美頒贈匾額給各界推薦選出的模範父親。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.01）
彰化縣二水鄉109年模範父親表揚大會，今（1）日上午在鄉立幼兒園舉行，鄉長蘇界欽頒贈獎牌給17位各界推薦選出的模範父親，並指爸爸在每位子女的心中，都是一座堅不可摧的高山、深不可測的大海，更是家庭經濟的支柱，希望每位父親都能健康長壽享天倫。

▲二水鄉表揚17位各界推薦選出的模範父親。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.01）
▲二水鄉表揚17位各界推薦選出的模範父親。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.01）
接受表揚模範父親有：合和村-董增旗、復興村-謝存道、合興村-鄭枝雄、上豐村-蔡明賜、聖化村-陳相助、五伯村-陳建鏞、過圳村-董義澤、修仁村-陳朝錦、大園村-賴文勇、源泉村-鄭金山、惠民村-黃高明、十五村-謝秉賢、倡和村-汪仁生、裕民村-許瑞生、光化村-鄭森元、二水村-蕭銘宏、文化村-張慶郎，並由合和村-董增旗獲選為彰化縣模範父親，代表二水鄉接受彰化縣政府表揚。

表揚活動除由家屬帶著父親步行星光大道，接受大家恭賀外，特邀模範父親家屬一起上臺，感謝父親平日的辛勞；彰化縣副縣長洪榮章代表縣長王惠美出席表揚活動，感謝二水鄉各村長及代表推薦模範父親代表，每一位模範父親背後都有一段奮鬥的歷程及家庭故事，都是值得學習的表率。

▲二水鄉農會總幹事蔡文琳祝福每位父親父親節快樂。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.01）
▲二水鄉農會總幹事蔡文琳祝福每位父親父親節快樂。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.01）
表揚活動除由家屬帶著父親步行星光大道，接受大家恭賀外，特邀模範父親家屬一起上臺，感謝父親平日的辛勞；二水鄉農會總幹事蔡文琳說，在我們社會中還有很多未被表揚的模範父親，大家都是默默做好自己的工作，扮演好自己的角色，為家庭兒女犧牲奉獻，所以祝福每位父親父親節快樂。

▲二水鄉鄉長蘇界欽頒贈獎牌給17位各界推薦選出的模範父親。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.01）
▲二水鄉鄉長蘇界欽頒贈獎牌給17位各界推薦選出的模範父親。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.01）
縣政顧問許森洋說，父親是家庭的支柱，承擔許多壓力，也往往將辛苦暗自吞下，藉由一年一度屬於爸爸的日子，希望子女們不吝惜表達對父親的謝意與關心。

 

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