影／家庭中的巨人、超人　二水鄉模範父親表揚

彰化縣二水鄉109年模範父親表揚大會，今（1）日上午在鄉立幼兒園舉行，鄉長蘇界欽頒贈獎牌給17位各界推薦選出的模範父親，並指爸爸在每位子女的心中，都是一座堅不可摧的高山、深不可測的大海，更是家庭經濟的支柱，希望每位父親都能健康長壽享天倫。

▲二水鄉表揚17位各界推薦選出的模範父親。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.01）

接受表揚模範父親有：合和村-董增旗、復興村-謝存道、合興村-鄭枝雄、上豐村-蔡明賜、聖化村-陳相助、五伯村-陳建鏞、過圳村-董義澤、修仁村-陳朝錦、大園村-賴文勇、源泉村-鄭金山、惠民村-黃高明、十五村-謝秉賢、倡和村-汪仁生、裕民村-許瑞生、光化村-鄭森元、二水村-蕭銘宏、文化村-張慶郎，並由合和村-董增旗獲選為彰化縣模範父親，代表二水鄉接受彰化縣政府表揚。

表揚活動除由家屬帶著父親步行星光大道，接受大家恭賀外，特邀模範父親家屬一起上臺，感謝父親平日的辛勞；彰化縣副縣長洪榮章代表縣長王惠美出席表揚活動，感謝二水鄉各村長及代表推薦模範父親代表，每一位模範父親背後都有一段奮鬥的歷程及家庭故事，都是值得學習的表率。

▲二水鄉農會總幹事蔡文琳祝福每位父親父親節快樂。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.01）

表揚活動除由家屬帶著父親步行星光大道，接受大家恭賀外，特邀模範父親家屬一起上臺，感謝父親平日的辛勞；二水鄉農會總幹事蔡文琳說，在我們社會中還有很多未被表揚的模範父親，大家都是默默做好自己的工作，扮演好自己的角色，為家庭兒女犧牲奉獻，所以祝福每位父親父親節快樂。

▲二水鄉鄉長蘇界欽頒贈獎牌給17位各界推薦選出的模範父親。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.01）

縣政顧問許森洋說，父親是家庭的支柱，承擔許多壓力，也往往將辛苦暗自吞下，藉由一年一度屬於爸爸的日子，希望子女們不吝惜表達對父親的謝意與關心。