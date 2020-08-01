防疫鬆綁不鬆懈　黃敏惠：密閉空間務必佩戴口罩

新冠肺炎疫情依然嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（1）日中午公布國內新增7個確診病例，其中6例為境外移入、1例感染源尚待釐清﹔嘉義市勇媽市長黃敏惠臉書呼籲「密閉空間戴口罩」做好個人健康衛生管理，防疫不鬆懈才能安心拚經濟。
市府表示，疫情指揮中心今天宣佈新增個確診個案，其中一例感染源待釐清個案為比利時籍20多歲男性（案469），5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢，今日確診，但其血中抗體IgM陰性，IgG陽性，個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中﹔已掌握接觸者89人將進行採檢（已採17人），其中82人居家隔離，7人自主健康管理，感染源待釐清。
市府指出，配合指揮中心，請民眾落實密閉空間務必配戴口罩，包括在補習班、電影院、電梯、K書中心、KTV與各種娛樂場所活動時，務必佩戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生好習慣，以降低感染風險。
黃敏惠也在臉書特別呼籲，新冠肺炎疫情仍在波動，市民朋友應遵守「鬆綁不鬆懈」、「拱手不握手、勤洗手」、「密閉空間戴口罩」，確實做好個人健康衛生管理，防疫不鬆懈才能安心拚經濟。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。