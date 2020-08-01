體驗南島風情免出國！「新北南島文化節」周末熱情開幕

▲新北市首度辦理以「南島語族」為主題的大型節慶「2020新北南島文化節」於今天（1）在新北考古公園開幕。（圖／新北市文化局提供）

▲新北市首度辦理以「南島語族」為主題的大型節慶「2020新北南島文化節」於今天（1）在新北考古公園開幕。（圖／新北市文化局提供）

新北市首度辦理以「南島語族」為主題的大型節慶「2020新北南島文化節」於今（1）日在新北考古公園開幕，活動包含樂舞表演、技能體驗、文創市集及美食饗宴，讓民眾在無法出國的狀況下，依然可以在國內體驗到濃厚的南島風情，明天仍有一天舉辦，市府邀民眾一起體驗南島風情。新北市文化局長龔雅雯表示，新北市境內不但有著名的「原鄉」烏來區，這幾十年來，來自臺灣各地的原住民朋友陸陸續續在新北落地生根，於三鶯、土城、樹林、瑞芳等區域形塑出獨具特色的「都市部落」文化，「新北南島文化節」活動正好呼應了這樣特殊的文化背景，兼具原鄉與都會風格，呈現繽紛的多元族群美感。新北市副市長吳明機致詞時表示，「新北南島文化節」是新北市有史以來第一場大型南島主題活動，更是國內目前唯一的南島文化節慶。將「新北新原鄉」的概念更加深化，不但重視古老的智慧，也鼓勵在傳統的根基上不斷創新。代表文化部出席的常務次長李連權對於新北市推廣南島文化的創意讚譽有加，鼓勵全國都應要用南島來交朋友，讓國際知道世界南島文化在臺灣。「新北南島文化節」8月1日至2日下午3點30分至8點30分在新北考古公園舉辦，十三行博物館特別加碼夜間免費入館，延長開放至晚間9點，捷運關渡站及蘆洲站設有免費接駁專車，歡迎民眾多加利用。