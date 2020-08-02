新冠肺炎確診比利時工程師足跡　台中2酒吧暫停營業消毒

確診新冠肺炎的案469，比利時籍離岸風電工程師，感染源待釐清，來台期間重要活動在彰化、台北兩地，也曾短暫到訪宜蘭、台中等地；台中市政府衛生局目前已掌握案469於台中時的接觸者40名，身分分別為個案職場同事31名、友人2名、酒吧員工7名。

其中20名安排至集中檢疫所隔離，20名於住家採居家隔離。

至於採檢情況，接觸者中27名已採檢，目前21位的病毒檢測呈現陰性，6位在等待檢驗結果；其餘13名陸續安排採檢，市府將持續追蹤檢驗結果。

衛生局表示，個案7月23日曾至台中市西區Goût Bar好吧及台虎精釀啜飲室消費，目前已通知店家暫停營業並全面消毒，當日上班的7名員工已匡列接觸者並採檢及居家隔離，提醒曾於當日出入該地點的民眾自主健康管理至8月6日，如有疑似症狀，請撥打1922或衛生局就醫轉介專線0928-912578，由專人安排就醫。