國民黨大軍壓境挺李眉蓁　高雄38區輔選遍地開花

▲前立法院長王金平繼李眉蓁總部成立現身站台後，再度出席「立委相挺、真愛高雄活動」挺李眉蓁。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.02）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，今（2）日舉辦「立委相挺、真愛高雄活動」，國民黨號召33位立委大軍壓境南下相挺，立院黨團大會此次也在高雄黨部召開立法院黨團大會，並發出甲級動員，前立法院長王金平、國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍、總召林為洲、書記長蔣萬安均到場。國民黨高雄市長候選人李眉蓁今（2）日早上與國民黨主席江啟臣、國民黨團總召林為洲、黨團書記長蔣萬安、前立法院長暨競總榮譽主委王金平、國民黨秘書長李乾龍、高雄市議長曾麗燕，連同國民黨黨籍立委孔文吉、洪孟楷、謝衣鳳與羅明才等人，共同舉行記者會，宣示「立委相挺，真愛高雄」活動正式開始，高雄市議員王義雄、邱于軒、林義迪、李雅靜、童燕珍、鍾易仲等人陪同，展現國民黨團結打這一場選戰的決心。國民黨在立法院原有38席立委，但吳斯懷目前仍在坐輪椅、費鴻泰肌腱斷裂傷勢未癒，陳雪生則因國旅大爆發買不到機票，而深陷收賄弊案的陳超明、廖國棟也被聲押禁見，所以今（2）日「立委相挺，真愛高雄」活動，只有33位國民黨籍立法委員到高雄各區域，由立委呂玉玲、溫玉霞、李德維、吳怡玎、孔文吉一人扛兩區，參與各地的團結大會，介紹各地特色美食，並在臉書打卡，隨後當李眉蓁的分身，為李眉蓁掃街拜票。候選人李眉蓁表示，當市長就是要行銷高雄，就像昨（1）天政見發表會後說的「高雄是我唯一的初戀」，這次她請到立委們協助行銷高雄，相信他們也能認識高雄、愛上高雄，所以我們這一次就打陸軍、陸戰，把大家的票催出來，大家穿上「keep going」的衣服，看起來就很年輕、真誠，我們要用我們的真性情，對抗民進黨的假包裝。前立法院長王金平表示，李眉蓁從選舉到現在，聲量已經與主要對手並駕齊驅，要利用這股聲量讓選民了解她，讓她獲得人民支持，「立委相挺」的活動就是要告訴所有的選民，國民黨執政時期的建樹，比如治水清淤做得好，所以高雄水退得快、沒淹水，往年這時期會發生的登革熱疫情也沒有，讓大家看到國民黨做了很多民進黨過去做不到的事情。王金平並提到李登輝前總統在世時，曾強調台灣的民主、要穩健的前進的話，一定希望兩黨能夠互相制衡，不能一黨獨大，這也成為我們最大的訴求，讓人民了解到今天整個大環境，國民黨處於相當的劣勢，比較強勢的政黨現在一黨獨大，在這樣發展下去對高雄、對國家都是不利的。國民黨主席江啟臣說，高雄的市長選舉不是李眉蓁一個人的選戰，我們面對國家隊，對手就是想投票投到贏，我們更要團結一致，打這場選舉不只是為李眉蓁，也不只是為高雄，而是為了台灣的民主，高雄的女兒李眉蓁年輕、勇敢、堅持、務實，她絕對不會讓高雄鄉親失望，盼能爭取高雄市民給我們服務的機會。因近日爆發立委涉收賄弊案，國民黨籍立委陳超明、廖國棟也被聲押禁見，國民黨文傳會主委王育敏昨（1）日表示，若法院裁定羈押禁見，將盡快召開考紀會將涉案黨籍立委停權，今（1）黨主席江啟臣被問到此事時強調，國民黨絕對不能夠接受有任何的國會議員、任何的從政同志有收賄的事情，所以針對現在正在調查的司法案件，支持司法單位依法查辦，勿枉勿縱，站在國民黨的立場，也會採取高道德標準自我要求，只要司法單位對涉案同志聲押禁見這個部分批准的話，就會請考紀會召開會議，最少會是停權的處分。