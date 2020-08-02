師生聯展　百件作品傳達不同觀察與經驗

▲彰化市長林世賢致詞時表示，藝術作品就是要有思想，尤其小朋友更是透過作品來表達內心世界，值得細細觀賞。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.02）

▲從幼稚園到成人，超過百件作品，不同成長階段作品，同樣需要被鼓勵與欣賞。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.02）

和美鎮胡美銀美術學苑集合了108~109年師生超過百件平面及立體美陶創作作品，在彰化市立圖書館藝文展覽室推出師生聯展，市長林世賢今（2）日致詞時表示，藝術作品就是要有思想，尤其小朋友更是透過作品來表達內心世界，值得細細觀賞。胡美銀美術學苑10年來在彰化縣各地舉辦多次師生聯展，此次展出集合了師生共96位、作品包括平面的素描、水彩、粉彩、原子筆、兒童畫，另外也有立體美陶，超過百件作品，展出到30日。展出的原子筆作品-「視與不識系列」，胡美銀說，想要傳達出鬥魚的美雖然顯而易見但卻很孤單，植物性的花卉雖然美，但卻也容易被忽略。胡美銀表示，希望透過聯展，讓孩子們能重視自己的作品，學會在生活中吸收美感經驗，並學習尊重自己的構思；不過，老師不幫忙構圖，也不輕易改圖，這樣的理念要落實並不容易，因為，這樣的作品不容易獲得商業繪畫比賽青睞，所以，師生聯展的舉辦，就是要讓更多人看見這些不同年齡層孩子的作品表現。胡美銀希望利用這些從幼稚園大班到大學、不同成長階段學生的作品，來傳達這次的展出理念，作品雖不盡完美，但同樣需要被鼓勵與欣賞，最難得的是，這些作品都不是臨摹的，而是每個學生透過自己的觀察及美感經驗，用自己獨特的眼光加以完成的。