台南六甲民宅火災　竟是狠心逆孫縱火

▲李嫌在住家大門前潑灑汽油並點燃。（圖／記者陳聖璋翻攝）

▲李嫌落網時，車內尚有2桶汽油。（圖／記者陳聖璋翻攝）

▲李嫌坦承與家人爭吵，揚言要對至親不利。（圖／記者陳聖璋翻攝）

2日凌晨，台南市六甲區1處民宅發生火災，李姓8旬老翁送醫急救，案發後，警方獲悉可能是人為縱火，立即成立專案小組，擴大調閱監視器，鎖定嫌犯為同住之家屬李姓男子，4小時後在高雄市緝獲李嫌，全案依公共危險、殺人、恐嚇等罪嫌，將李嫌移送檢方偵辦。台南市六甲區七甲街86巷内1處民宅，8月2日凌晨發生火災，80歲的李姓老翁腳受灼傷、意識模糊，送柳營奇美醫院急救；警方獲悉該起火災疑是人為縱火，隨即擴大調閱周邊監視器，鎖定1名李姓嫌犯。警方調查，李嫌疑與家人長期不合，8月1日晚間，李嫌在其家族Line群組，與家人發生爭吵，李嫌揚言欲對祖父母、父母及居住在外地的5位姐姐不利，不久後即發生火災，警方調閱監視器發現，李嫌駕駛自小客車於火災發生前，前往加油站以600元購買3桶汽油，接著出現在住家附近，縱火嫌疑重大。經調查，26歲的李嫌在高雄上班，周六、日才回台南，警方循線前往高雄市鼓山區，李嫌任職公司的宿舍將其逮補，當場在李嫌車內發現2桶汽油，李嫌坦承，8月1日晚間與其家人發生爭吵，心生不滿，遂驅車前往加油站購買汽油，2日凌晨，將汽油潑灑於住家大門並點火引燃，警方詢後依公共危險、殺人、恐嚇等罪嫌，將李嫌移送台南地檢署偵辦。