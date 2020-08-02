李眉蓁提發展蘭姆酒產業　陳其邁：我喜歡喝檸檬汁

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會昨（1）日登場，其中國民黨候選人李眉蓁說要在高雄推蘭姆酒產業，民進黨候選人陳其邁今（2）上午在金獅湖鼎金市場拜票時受訪時笑說，李議員上次講Mojito，這次又講蘭姆酒，這我是搞不太清楚，我喜歡喝檸檬汁。
有媒體問到，陳其邁在政見發表會後網路聲量大贏李眉蓁21%，義守大學大眾傳播系助理教授侯尊堯為3位候選人評分，陳其邁90分、吳益政80分、李眉蓁65分，拿下好成績，對此陳其邁說，政策要貼近民意，接地氣，所以不論是政策、拜訪都希望一步一腳印，政策也能夠務實可行，也感謝很多年輕朋友、網友的關注，我們會更努力。
陳其邁表示，他比較沒辦法理解李眉蓁提的一些政策，陳其邁強調，其實剩下不到2個禮拜就要投票，李議員應該要把政見再多做闡述，否則提了一個產業，說產值有幾百億，怎麼做？可不可行？這還是要交代清楚，她過去不管在政策、人事，甚至政見有一些都跟韓市長非常類似，恐怕市民也期待她能夠多了解整個國際政經局勢，跟她的政策到底是什麼？可能要請她多做說明。
針對國民黨立院黨團甲級動員，大陣仗出動34位藍委替李眉蓁站台輔選，陳其邁指出，他的行程還是菜市場，接地氣，還是要腳踏實地多跟市民接觸，候選人本身很多事情還是要親力而為，像跟市民的接觸、拜訪，這都免不了，市民的困難、期待我們都要幫市民努力達成，雖然這個方法也許比較辛苦，也比較勞累，但我們認為這是候選人的基本功。
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