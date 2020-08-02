中市勞大8月新班開課　「業務人養成班」心法傳授

臺中市勞工大學為協助勞工充實職業技能，本年度委由工會團體開辦勞工團體專班，課程實用又多元；包括「創意商品提袋實務班」等多門課程，班班推出即「秒殺」爆滿，8月臺中總工會即將新開二班，有頂尖業務人養成及健康烘焙，全是職場最熱門專業課程。台中勞工大學規劃的勞工團體專班，分別由台中市總工會、台中直轄市總工會及台灣勞工大聯盟工會承辦，凡年滿15歲，設籍台中市或工作地在台中市的本國籍在職勞工，即日起受理報名。勞工大學每小時收費50元，符合弱勢勞工補助資格者，學費全額補助。勞工局長吳威志表示，勞工團體專班開辦課程，皆依據五大領域規畫開課，多元而實用，例如台中總工會先後開辦的「創意商品提袋實務」、「慧型手機APP應用」等，符合技術升級領域，有助勞工提升職場競爭力。另由台灣勞工大聯盟工會開辦的「居家時尚剪髮」，與台中直轄市總工會「果凍花創意設計」，提供勞工學習第二專長，無論居家或就業都相當實用，最受婆婆媽媽勞工歡迎。勞工大學是勞工加油站，提供精進學習最佳平台。8月又有新課程開辦，包括「頂尖業務人養成」班，是因應行銷世代，將從成功銷售的準備、人格特質解析及常見客戶類型與銷售手法等，傳授各種實務技巧。其次，養生概念抬頭，如何健康烘培不只能應用在職場，居家照顧家人飲食也是一門生活技能。為此，總工會特別規畫「時尚健康烘培DIY」課程，教導學員學習饅頭、韓國麵包、牛角麵包、吐司製作技巧及實作課程。勞工局表示，勞團專班大多利用周六上班，不影響勞工工作。值得一提的是，除了工會規畫的課程，基層工會也能依據需求，申請「客制化」開班。這學年就有農機代耕工會，申請「包班」學習智慧手機APP應用課程，也歡迎各工會多多利用。